وزير الري : تنفيذ مشروعات في مجال الموارد المائية بتكلفة 13.35 مليار جنيه

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، لاستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن الوزارة تشارك بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية “حياه كريمة”، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق،

وتوفير فرص العمل، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأُسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية.

وأوضح عبد العاطى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل،

وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في (54) مركزًا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” فى نطاق (20) محافظة من محافظات الجمهورية، وبتكلفة تصل إلى حوالى 13.35 مليار جنيه.

وأضاف سيادته أنه تم ويجرى تأهيل (1152) ترعة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياة كريمة حوالى 2274 كم،

وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1743 كيلومترًا، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ4017 كيلومترًا،

كما انتهت الوزارة من تنفيذ عدد (2) عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى المنيا وأسوان، وجارٍ تنفيذ عدد (4) عمليات أخرى للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة،

فيما تم الانتهاء من تشغيل عدد (8) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترًا بمركزيْ ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة قامت بتدبير عدد (105) قطع من الأراضى من منافع الري بمساحة 187 ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ)،

وذلك لإقامة (112) مشروعًا خدميًّا عليها مثل (مراكز شباب- محطات رفع- محطات معالجة- مدارس- وحدات صحية- نقاط إسعاف- نقاط شرطة- مطافئ- مجمعات خدمية ومكاتب بريد- مواقف)،

وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من هذه الأراضي بعدد (48) قطعة أرض، يليها مشروعات مراكز الشباب (12) قطعة، ثم المراكز الطبية والمواقف النموذجية (6 قطع لكل منها)، المدارس والأسواق الحضرية (5 قطع لكل منها)، وغيرها.

وأضاف أنه تتم متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز في المشروعات على مستوى المحافظات والمراكز المختلفة.