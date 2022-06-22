وزير الري: تنظيم حملتين لنظافة نهر النيل من المخلفات البلاستيكية

نظمت مؤسسة “شباب بتحب مصر” حملتين لنظافة لنهر النيل بالتعاون مع نقابة المهندسين وشركتين خاصتين، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات، فى إطار نشر الوعي بين الشباب للحفاظ على نهر النيل وحمايته من التلوث، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري.

وصرح الدكتور عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بأنه تم تنظيم حملة بمشاركة 50 متطوعا من شباب العاملين بأحد شركات الاتصالات بجانب متطوعي مؤسسة شباب بتحب مصر، انطلقت الحملة من نادي نقابة المهندسين مرورًا بحي الزمالك وحتى كوبري إمبابة، وأسفرت الحملة التي استمرت لعدة ساعات عن جمع أكثر من طن من المخلفات البلاستيكية، باستخدام أدوات يدوية مثل القفازات وأذرع جمع المخلفات داخل أجولة من الخيش، كما دعمت وزارة الموارد المائية والري بحفار مائي للمساهمة في جمع المخلفات.

وأضاف وزير الري أنه تم إطلاق حملة أخرى بمشاركة 15 متطوع من شباب العاملين بأحد الشركات الخاصة لجمع المخلفات البلاستيكية من نهر النهر بمحيط جزيرة الزمالك، وبحضور عدد من مسئولي وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم جمع ما يقرب من 75 كيلوجرام من المخلفات البلاستيكية بإستخدام أدوات يدوية مثل القفازات وأذرع جمع المخلفات.

وأوضح أن رعاية وزارة الموارد المائية والري لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار حرص الوزارة على جمع المخلفات الملوثة لنهر النيل، والحفاظ على نهر النيل من التلوث بالمخلفات البلاستيكية والتي تمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة، حيث تتميز المخلفات البلاستيكية بعدم التحلل بشكل سريع على غرار المخلفات الأخرى، بالإضافة للتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من إستخدام البلاستيك.

وأكد وزير الري على أهمية التعاون المشترك بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لزيادة الوعي المجتمعي بضرورة الحد من المخلفات البلاستيكية لتأثيرها الكبير على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وذلك في إطار الفاعليات والمبادرات التي تُقام إستعدادا لإستضافة مؤتمر المناخ القادم Cop27.