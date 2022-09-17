وزير الري: تعاملنا مع 96% من الشكاوى خلال 20 شهرا

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة، والاستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأكد أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

نسبة الشكاوي 96% من يناير 2021 حتى أغسطس 2022

أوضح وزير الموارد المائية والري، طبقاً لمؤشر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أن نسبة تنفيذ الشكاوى 96% خلال الفترة من شهر يناير 2021 حتى نهاية أغسطس 2022، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد 606 شكاوى وطلب واستغاثة خلال شهر أغسطس 2022.

وخلال شهر أغسطس 2022 وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة لسرعة اتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تفيد بتضرر أهالي كفر زيادة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بسبب تراكم القمامة أمام المستشفى العام بكوم حمادة.. وتم معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وتبين أنها تقع على مصرف كوم حمادة عند كيلو 18.5 ، وقامت الإدارة العامة لصرف شرق البحيرة بتطهير المصرف ونقل ناتج التطهير للمقالب العمومية بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

وتم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة قنا بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر عدد من المواطنين من عدم تطهير الترعة المارة بقريه المصالحة بمركز نجع حمادي.

وتم بحث الشكوى وتبين أن المجرى المائي موضوع الشكوى هو ترعة فرع السكة الحديد، وتم إصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى.

كما تم التوجيه للإدارة بمحافظة أسيوط بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وأشارت لتضرر أهالي قرية عواجه بمركز ديروط بمحافظة أسيوط بسبب قيام أحد المواطنين بقطع طريق الري الخاص به حيث تم بحث الشكوى وإصدار وتنفيذ قرار إداري مؤقت بفتح المسقى.

وكذلك أشارت لتضرر أهالي قرية ناهيا بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة بسبب تراكم القمامة في مصرف ناهيا بمدخل القرية، حيث تم تطهير المصرف بمعرفة الادارة العامة لصرف شمال الجيزة.