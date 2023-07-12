وزير الري: تدعيم المعمل المركزي بالوادي الجديد بأحدث الأجهزة

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بشأن تدعيم المعمل المركزي بالوادي الجديد والتابع للقطاع بأجهزة حديثة عالية التقنية .

وصرح الدكتور سويلم بأن المعمل المركزي بالوادى الجديد حاصل على شهادة الاعتماد الدولي الايزو ( ١٧٠٢٥ ) فى المياه والتربة فى مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجياً من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام ٢٠١٣ وبترخيص ممنوح حتى شهر ديسمبر ٢٠٢٥ ، فى عدد (٤١) عنصر كيميائي وفيزيائي وعدد (٥) قياسات أدلة للتلوث البكتريولوجي ، وأنه بعد تدعيم المعمل بعدد من الأجهزة الحديثة سيتم مستقبلاً زيادة العناصر الحاصل فيها المعمل على الايزو كيميائيا وبكتروبيولوجياً ، وهو ما يدعم قدرته ويرفع من مكانته الفنية على مستوى العالم .

وأكد وزير الموارد المائية حرصه على تزويد المعمل وفروعه – في المنيا وطنطا والداخلة – بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة السادة الكيميائيين والعاملين لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات المعمل لرفع كفاءته فى إطار خطة الوزارة للحفاظ على المستوى العالمي الذي وصل اليه المعمل ، مشيرا إلى دور المعمل فى مراقبة نوعية المياه ومتابعة سلوك الخزانات الجوفية لدعم متخذى القرار .

وأضاف أن المعمل المركزي بالوادى الجديد نجح سابقاً وبجداره في اجتياز دورات اختبارات الكفاءة الحرفية التي اشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة بالمعمل المرجعي للقياسات الكيميائية والحيوية بلندن والمعمل المرجعي الحكومي بهونج كونج، وهو ما جعل المعمل يقف ما بين مصاف المعامل العالميه في جودة الأداء .

جدير بالذكر أنه تم تدعيم المعمل بأحدث نسخة من جهاز الـ (ICP Ms) وهو جهاز ألماني الصنع thermo Fisher لقياس العناصر ذات التركيزات المنخفضة والعالية لعناصر الجدول الدوري بواسطة البلازما وقياسها عن طريق مطيات الكتلة بدقة تركيز تصل إلى (جزء فى البليون) والجهاز مزود بوحدة Auto Sampler (الحاقن الإلكتروني) لسحب العينات بطريقة أوتوماتيكية تصل الى (٥٦٠ عينة) والجهاز مزود بوحدة هضم (micro wave) ايطالي لتحويل العينات الصلبة الى السائلة – ومزود ايضاً بوحدة تنقية مياه اسباني الصنع (Altra – pure water) وهو عبارة عن جهاز لنزع الايونات الموجودة بالمياه تماماً .

كما تم تدعيم المعمل بأحدث نسخة من جهاز (الاشتعال الضوئي الاوتوماتيكي) انجليزى الصنع لقياس عناصر (الصوديوم – البوتاسيوم) معاً فى نفس الوقت وبتركيزات عالية الدقة ، وتم تدعيم المعمل أيضاً بجهاز عكارة من انتاج أمريكي (HACH) له قدرة على قياس تركيزات من صفر حتى ٤٠٠٠ ( NTU ) ، كما تم تزويد المعمل بجهاز اسبكترو فوتومتر انجليزي الصنع له القدرة على القياس لطول موجي يبدأ من (١٩٠ – ١١٠٠) نانوميتر لقياس عناصر (الحديد – المنجنيز – الفوسفور – السلفات – الكبريتات) ، كما تم تدعيم المعمل بجهاز كالدهل الماني الصنع عالي التقنيه والذى يشتمل على وحده الهضم والشفط لقياس (النيتروجين – الامونيا – النترات) و