وزير الري: الموافقة على 70 مشروعاً خلال عامين

المال -خاصأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن الحكومة حريصة على تقديم وتيسير الإجراءات اللازمة لدفع وتنمية الاستثمارات السياحية على مستوي المحافظات الساحلية، والتي تتيح المزيد من فرص العمل التى تعود على المواطنين بالنفع العام.وقال إن اللجنة العليا للتراخيص المعنية بالموافقة

المال -خاص

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن الحكومة حريصة على تقديم وتيسير الإجراءات اللازمة لدفع وتنمية الاستثمارات السياحية على مستوي المحافظات الساحلية، والتي تتيح المزيد من فرص العمل التى تعود على المواطنين بالنفع العام.

وقال إن اللجنة العليا للتراخيص المعنية بالموافقة على إقامة أي مشروعات تنموية على سواحل البلاد الشمالية والشرقية استطاعت – على مدار العام- الموافقة على العديد من المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وذلك وفقا للقانون الذي حدد منطقة الحظر (200 متر من خط الشاطئ) ومراجعتها من قبل الأمانة الفنية للجنة برئاسة المهندس محمود السعدي رئيس الهيئة.

أضاف عبد العاطي أن اللجنة العليا- وتضم في عضويتها الوزراء والمحافظين المعنين- استطاعت على مدار العام من الموافقه علي حوالي 70 مشروعاً تتنوع ما ببن مشروعات قومية أو للتنمية السياحية منها ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة ومشروع تركيب كابل إنترنت للشركة المصرية للاتصالات، ومشروعين للشركه الوطنية للثروة السمكية بمنطقتى شرق التفريعة وغرب بورسعيد.

وأوضح وزير الري بأن الاجتماع الأخير للجنة وافق علي 27 مشروعا تنمويا يسهم في الاقتصاد الوطني، ودعم الناتج القومي ، منها 8 مشروعات بمحافظة البحر الأحمر و6 مشروعات بمرسى مطروح، و5 مشروعات بالإسكندرية، و4 مشروعات بالسويس ومشروعين بمحافظة البحيرة، ومشروع بدمياط وآخر بمحافظة جنوب سيناء.