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وزير الري: الملء الثاني لسد النهضة يؤدي إلى جفاف صناعي (فيديو)

أكد وزير الري ، أن المواطن لن يشعر بمشكلة صعبة في المياه، ولكن نطالب المواطن بترشيد المياه ،
محمد مجدي 12:59 ص, الأثنين, 24 مايو 21 12:59 ص, الأثنين, 24 مايو 21

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أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي سيعمل على حدوث جفاف صناعي في مصر ، و يتم العمل على امتصاص الصدمة الناتجة عن ذلك.

وقال عبدالعاطي خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، إنه في عامي 2015 و2016 كان هناك جفاف شديد ولكنه طبيعي ، بالتالي كانت كميات المياه القادمة لمصر متوسطة.

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وأضاف عبدالعاطي ، أنه تم الاستعانة بمخزون المياه في السد العالي لتعويض النقص عن الجفاف الطبيعي الذي حدث، موضحا أن العام الحالي سيكون جفاف صناعي في حالة ملء السد بشكل أحادي .

وأشار عبد العاطي ، الي أن وزارة الموارد المائية والري تعمل حاليا على توفير احتياجات مختلف النواحي الحياتية والزراعية والصناعية والبيئية من المياه اللازمة .

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وأكد وزير الري ، أن المواطن لن يشعر بمشكلة صعبة في المياه، ولكن نطالب المواطن بترشيد المياه ، حيث أنه عند بناء السد منذ 10 سنوات ارتفع تعداد سكان مصر 25 مليون نسمة في تلك الفترة فقط .

وقال عبدالعاطي، نحتاج الي 7.5 مليار متر مكعب من المياه بحلول 2050 لسد احتياجات 75 مليون نسمة جديدة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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