وزير الري: الملء الأول لسد النهضة لم يفيد إثيوبيا بـ«نكلة» وأضر بالسودان (فيديو)‎

أكد وزير الري ، أن ما يضر السودان يضر مصر

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري أن عملية الملء الأول لسد النهضة لم يفيد إثيوبيا بشئ ، قائلا: “الملء الأول للسد ما فدش إثيوبيا بشيء ولا حتي بنكلة زي ما بنقول ، حيث أنه لم يتم توليد كهرباء من الملء الأول حتي الآن”.

وقال عبدالعاطي خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون ، إن ما حدث هو وسط عقد المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في العام الماضي، قالت اثيوبيا أن المياه جاية كتيرة وقاموا بتخزين المياه دون التشاور.

وأضاف وزير الري أن ذلك أدي الي حدوث جفاف شديد في السودان حيث تم منع وصول المياه إلى أراضيه مدة أسبوع كامل، و الناس كانت ماشية بجراكن للحصول على مياه صالحة للشرب .

وأكد وزير الري ، أن ما يضر السودان يضر مصر ، قائلا: “أنا لو حصل في المقالب دي هل هكون مطمئن؟”.