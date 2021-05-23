سيـــاســة

وزير الري: الملء الأول لسد النهضة لم يفيد إثيوبيا بـ«نكلة» وأضر بالسودان (فيديو)‎

أكد وزير الري ، أن ما يضر السودان يضر مصر
محمد مجدي 1:40 ص, الأثنين, 24 مايو 21 1:40 ص, الأثنين, 24 مايو 21

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أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري أن عملية الملء الأول لسد النهضة لم يفيد إثيوبيا بشئ ، قائلا: “الملء الأول للسد ما فدش إثيوبيا بشيء ولا حتي بنكلة زي ما بنقول ، حيث أنه لم يتم توليد كهرباء من الملء الأول حتي الآن”.

وقال عبدالعاطي خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون ، إن ما حدث هو وسط عقد المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في العام الماضي، قالت اثيوبيا أن المياه جاية كتيرة وقاموا بتخزين المياه دون التشاور.

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وأضاف وزير الري أن ذلك أدي الي حدوث جفاف شديد في السودان حيث تم منع وصول المياه إلى أراضيه مدة أسبوع كامل، و الناس كانت ماشية بجراكن للحصول على مياه صالحة للشرب .

وأكد وزير الري ، أن ما يضر السودان يضر مصر ، قائلا: “أنا لو حصل في المقالب دي هل هكون مطمئن؟”.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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