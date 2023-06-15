وزير الري: المركز الأفريقي للتدريب جهّز 24 ممثلًا عن دول «الأمكاو» بالمرحلة الأولى

قال الدكتور هاني سويلم؛ وزير الري، إن الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 تمكنت من جلب المياه إلى قلب العمل المناخي العالمي بالعديد من الإجراءات الرئيسة التي توجت بإدراج المياه وعلاقاتها بتغير المناخ لأول مرة على الإطلاق في قرارات مؤتمر المناخ، كما أطلقت الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والعديد من وكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة.

وتحتوى المبادرة على 6 مسارات عمل تغطي الموضوعات المختلفة للمياه والمناخ، لدعم الجهود الدولية للحفاظ على المياه وتسريع التقدم نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء مركز إفريقي للتدريب في مجال التكيف مع المناخ والذي كرسته مصر لخدمة الغرض.

وأطلق المركز نشاطه الأول بالفعل في دورة تدريبية حول “إدارة المياه في المناطق الحضرية” في الثاني من شهر مايو الماضي بمشاركة 24 متدربًا من الدول الأعضاء بالأمكاو، وهي السودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وتونس وبنين والكاميرون وغامبيا وزامبيا، وتصاغ حزم التدريب ضمن مسارات العمل الستة وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين، متوجهًا بالدعوة لجميع الحضور لزيارة مقر المركز الإقليمي للتدريب مساء اليوم.

كما تم اعتماد مبادرة AWARe من خلال “الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة” برئاسة مصر واليابان والذي عقد في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، كما تحرص مصر على تقديم المبادرة لصالح القارة الأفريقية من خلال الأمكاو باعتبارها واحدة من المبادرات الرائدة للعقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة (2018-2028)، في دعم أهداف التنمية المستدامة، كما حقق مؤتمر COP27 اتفاقًا لتمويل “الخسائر والأضرار” للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ13 للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، وألقى الدكتور هاني سويلم؛ وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة، كلمة توجه فيها بالتحية لوزراء المياه الأفارقة وممثلي الوزراء على مشاركتهم في الاجتماع الهام، معربًا عن ترحيبه بالأشقاء الأفارقة في بلدهم مصر.

وأشار إلى أن مصر تسعى جاهدة خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة على مدى عامين لمواصلة نجاحات الأمكاو السابقة وتحقيق المزيد من الإنجازات، لخدمة قضايا المياه في إفريقيا، خاصة أن الدورة العادية 13 للجمعية العامة تعد أول جمعية عامة يتم عقدها بعد جائحة كورونا، كما تنعقد الدورة في الوقت الذي تواجه فيه القارة تأثيرات تغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى، بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية التحتية المقدمة لهم.

واستعرض ما تم بذله من مجهودات في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 والتي ساهمت في رفع مكانة المياه في النظم الوطنية، فضلًا عن الدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه، فقد كانت القارة الإفريقية ممثلة بقوة، حيث استضاف الأمكاو حدثًا جانبيًا حول “ضمان توافر المياه بشكل مستدام لجميع الأغراض : عامل نجاح للنمو الاقتصادي لإفريقيا” والذي تضمن مداخلات من الجهات الفاعلة في قطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا، كما أُطلق خلال مؤتمر الامم المتحدة تقرير عام 2022 الصادر عن مفوضية رؤساء دول الاتحاد الإفريقي بشأن تسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في إفريقيا، كما تم الحصول على الموافقة على الرسائل الرئيسية من المشاورات الإقليمية الإفريقية بشأن استعراض منتصف المدة لعقد العمل في مجال المياه.

وتطرق لما تحقق في أسبوع القاهرة الخامس للمياه من إطلاق “نداء القاهرة للعمل” والذي دعا لإنشاء “برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه” للتعامل مع ندرة المياه وتداعياتها بالمجتمعات الريفية والمناطق القاحلة.