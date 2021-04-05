سيـــاســة

وزير الري السابق: نخشى نفاد صبر القيادات السياسية في مصر والسودان تجاه أزمة سد النهضة (فيديو)

بعد فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا
محمد مجدي 8:32 م, الأثنين, 5 أبريل 21 8:32 م, الأثنين, 5 أبريل 21

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أكد الدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري السابق، أنه يتوقع توجه مصر إلى مجلس الأمن، بعد فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا التي انتهت منذ قليل دون حدوث أي تقدم.

قال المغازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، من واقع خبرتي خلال فترة توليتي الوزارة ومشاركتي في المفاوضات مع إثيوبيا، فإن إثيوبيا تريد كسب وقت ليس أكثر ولن تفعل شيء مما هو يطلب منها.

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وأضاف المغازي، نخشى نفاد صبر القيادات السياسية في مصر والسودان من أزمة السد الإثيوبي؛ لذلك يجب على الدول العربية كافة إعلان موقفها صراحة من إثيوبيا.

وتابع المغازي، أن إثيوبيا تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بشأن السد، والدليل على ذلك أنها لا تريد تدويل قضية سد النهضة، لذلك لا تريد خروج ملف القضية من الاتحاد الأفريقي؛ لأن القيادة السياسية في أديس أبابا تعلم أن الاتحاد لن يقوم بفعل شيء.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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