سيـــاســة

وزير الري السابق: توقعات اللجوء الثاني لمجلس الأمن بعد فشل مفاوضات سد النهضة

بعد فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان و اثيوبيا
محمد مجدي 8:19 م, الأثنين, 5 أبريل 21 8:19 م, الأثنين, 5 أبريل 21

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أكد الدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري السابق، أنه يتوقع توجه مصر إلي مجلس الأمن، بعد فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان و اثيوبيا والتي انتهت منذ قليل دون حدوث أي تقدم.

وقال المغازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، من واقع خبرتي خلال فترة توليتي الوزارة ومشاركتي في المفاوضات مع إثيوبيا، فإن اثيوبيا تريد كسب وقت ليس أكثر ولن تفعل شيئا مما هو يطلب منها.

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وأضاف المغازي، نخشى من نفاذ صبر القيادات السياسية في مصر والسودان من أزمة السد الأثيوبي؛ لذلك يجب على الدول العربية كافة إعلان موقفها صراحة من اثيوبيا.

وتابع المغازي، أن اثيوبيا تسعي لفرض سياسة الأمر الواقع بشأن السد، والدليل على ذلك أنها لا تريد تدويل قضية سد النهضة؛ لذلك لا تريد خروج ملف القضية من الاتحاد الأفريقي؛ لأن القيادة السياسية في أديس أبابا تعلم أن الاتحاد لن يقوم بفعل شيء.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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