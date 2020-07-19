وزير الري: الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه سد النهضة «الأمر ليس سهلا»

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الدولة لم ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي، قائلا: “الأمر ليس سهلا وهناك تحديات لكن لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج ولدينا أدوات داخلية “.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البرلمان لمناقشة إمكانية توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الري والصرف.

وزير الري: السيسي يتابع نتائج مفاوضات سد النهضة بشكل مستمر واجتماع مرتقب الثلاثاء المقبل

وأشار وزير الري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر وأنه حدث اتصال مع الرئيس الجمعة الماضي.

وكشف وزير الري عن عقد اجتماع الثلاثاء القادم فيما يخص سد النهضة الإثيوبي في إشارة للقمة الإفريقية المصغرة التي ستعقد الثلاثاء القادم للتداول حول سد النهضة الإثيوبى يوم 21 يوليو.

من جانبه ، قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البرلمان: “الجميع يهتم بقضية سد النهضة الإثيوبي ونحن جميعا داعمين للقيادة السياسية في قصة سد النهضة لأن هذا مصيرنا ونحن في يد أمينة.

وأيد رئيس لجنة المشروعات، الفكر الذي تتجه له الدولة وهو الري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر، مشيدا بفكرة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لخلق فرص عمل ورؤية واضحة يعتمد عليها الشباب.

وأضاف: “تم وضع النقاط على الحروف وانتهاء الدراسة الخاصة بهذا الموضوع والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.

وأشاد رئيس مشروعات البرلمان بحرص الوزير على شرح الأمور للفلاحين لتصل الأفكار للمواطنين في النجوع عبر لغة بسيطة وسهلة.