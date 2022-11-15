وزير الري: الدولة تستثمر مبالغ طائلة في حماية الإسكندرية من الغرق (فيديو)

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن التغيرات المناخية أثرت على نسبة المياه في مصر في عدد من النواحي، مشيرًا إلى أن 97% من حصة مياه مصر تأتي من الامطار التي تسقط على دول حوض النيل، وفي حالة حدوث جفاف في تلك الدول يتم بحث كيفية تأثيره على حصة مصر.

وأضاف سويلم خلال لقاء عبر الفيديوكونفرانس مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمركز التنبؤ لضمان عدم تأثر مياه الأمطار في منابع النيل بالتغيرات المناخية.

وأكد سويلم، أن ارتفاع منسوب سطح البحر في الاسكندرية وخصوصا شمال الدلتا، يهدد الدلتا بشكل عام، مثل مدينة الإسكندرية وهي مهددة حقيقيًا، والدولة تستثمر مبالغ طائلة في حماية الاسكندرية، وهناك مشروعات كبري بطول الشاطئ.

وأوضح سويلم أن تأكل الشواطئ وارتفاع منسوب سطح البحر يهدد الدلتا، خاصة في المناطق القريبة من الإسكندرية، والدولة استثمرت في مشروعات حماية الشواطئ من النحر والتأكل مثل الحواجز الخرسانية لحماية شواطيء الإسكندرية.

وفيما يخص تأثيرات ارتفاع منسوف البحر جراء التغيرات المناخية، أكد وزير الري، أن هذا الارتفاع من شأنه إحداث تداخل للمياه المالحة مع المياه الجوفية الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على جودة المياه المستخدمة في عمليات الزراعة.