وزير الري : الحفاظ على النيل مهمتنا.. والزمالك يقدم القدوة في الالتزام بالقوانين

مرتضى: "النهري" سيعود أفضل.. والمشكلة مع حي العجوزة ومحافظ الجيزةعلي المصريأكد محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة مهمتها الحفاظ على النيل والموارد المائية بمختلف القطاعات بالدولة، خلال اجتماعه مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي

مرتضى: “النهري” سيعود أفضل.. والمشكلة مع حي العجوزة ومحافظ الجيزة





علي المصري

أكد محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة مهمتها الحفاظ على النيل والموارد المائية بمختلف القطاعات بالدولة، خلال اجتماعه مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وعدد من قيادات الوزارة.

وأضاف عبد العاطي، في تصريحاته، على هامش اجتماعه مع منصور، لتوضيح أزمة نادي مرسى النهر أن الزمالك من أكثر الهيئات التي تلتزم بتطبيق القوانين.

وأضاف: “القانون لا يفرق بين أحد، ويتم تطبيقه على الجميع، والزمالك سبق أن أزال المخالفات التي تم تقديمها من جانب الوزارة، وهو دائمًا ما يقدم المثل والقدوة بالالتزام بالقوانين”.

من جانبه حرص مرتضى منصور على توضيح أزمة النادي النهري، مرحبًا في بداية حديثه بالوزير والتعاون من جانبه لحل الأزمة بالنادي، مشيرًا إلى أن الوزير سبق أن أشاد بالصورة التي ظهر عليها النادي النهري من قبل.

وأكد منصور أن “الأزمة كانت مع حي العجوزة ومحافظ الجيزة وبعض القيادات التنفيذية وليست مع الوزارة ونحن كنادي الزمالك علينا أن نحمي النيل والموارد المائية”.

وتابع: “المرسى النهري منشأة رياضية تخدم آلاف الأعضاء وسيعود النادي أفضل مما كان عليه، والدقيقة الحداد التي وقفها الأعضاء ستتحول لأفراح بعد العودة من جديد”.

واختتم منصور حديثه بتوجيه الشكر لوزير الري ومجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وكل من أسهم في توضيح الصور، مشددًا على أنه كرجل قانون لا يمكن أن يخالف اللوائح ولا القانون، وسيتم إعادة النادي النهري لأفضل مما كان.