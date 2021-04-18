سيـــاســة

وزير الري: التحديات تفرض علينا ضرورة حسن إدارة المياه

خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ
المال - خاص 1:36 ص, الأثنين, 19 أبريل 21 1:36 ص, الأثنين, 19 أبريل 21

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أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، أن مصر تواجه مجموعة من التحديات في ملف المياه من بينها سد النهضة، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وكذلك الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ برئاسة الفريق أسامة الجندي الأحد بحضور الدكتور محمد عبد العاطي لمناقشة تحديات الأمن المائي المصري، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال عبد العاطي، إن التحديات تفرض علينا ضرورة حسن إدارة المياه، لاسيما في ظل ما تمثله هذه التحديات من صدمات خاصة في حالات الجفاف والفيضان، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تفرض على الجميع البحث عن موارد مائية.

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وأشار إلى أنه منذ 5 سنوات، اتبعت الوزارة استراتيجية لتحسين نوعية المياه وإعادة استخدامها بكفاءة عالية.
ونوه بأن الدولة مستمرة في جهود تنمية الموارد المائية والبحث عن موارد إضافية، ومنها تحلية مياه البحر، مشددا على ضرورة تضافر الجهود من أجل التوعية بالحفاظ على المياه.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أسامة الجندي، أن قضية المياه بالغة الأهمية، ولها أبعاد أمنية وسياسية، منوها إلى أنها في صدارة اهتمامات الدولة المصرية.

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وقال الجندي إن قضية المياه أحد أبعاد الأمن القومي لما يمثله أهمية في التنمية الشاملة، مضيفا القول: “نهر النيل لا يمثل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، بل هو أساس وجودها”.

وأشار إلى أنه إنطلاقا مما نص عليه الدستور، فإن الدولة حريصة كل الحرص في الحفاظ على نهر النيل وحمايته، وكذلك تعزيز الموارد المائية ومن بينها المياه الجوفية.

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بقلم المال - خاص

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