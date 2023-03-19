وزير الري: الانتهاء من تنفيذ 104 خوازيق بأساسات قناطر بحر يوسف

قال الدكتورهانى سويلم وزير الري والموارد المائية إنه تم إنهاء تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قناطر بحر يوسف بإجمالي 104 خوازيق، وإجراء اختبارات التحميل للخوازيق الخرسانية بنجاح.
تلقى وزير الري
وأضاف أنه يجرى تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت، وحفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف حيث تم الانتهاء من 4 آبار من إجمالي 32 بئر .
«وزير الري»: يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة في اليابان
وأوضح وزير الري أنه يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة متمثلة في فم بحر يوسف، وحجز الإبراهيمية في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان، الديروطية، أبو جبل، إيراد الدلجاوي، الساحلية) في مصر.
وذلك بإجمالى (21) بوابة منها عدد (4) بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل، و3 بوابات لقنطرة فم الديروطية، و2 بوابة لقناطر البدرمان والساحلية وإيراد الدلجاوي.
وأضاف
وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.
وأشار إلى أنه يتم استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه، مع التزام المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع، كما يتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع.