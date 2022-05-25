وزير الري: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 5109 كيلومترات

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي للمشروع القومى لتأهيل الترع.

وصرح الوزير بأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5109 كيلومترات بمختلف المحافظات ، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4183 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2771 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 12062 كيلومترا كما تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 73 كيلومترا.

جاء ذلك بحضور المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الري، والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024 ، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأشار وزير الري إلى لما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.

بالإضافة للمردود البيئى والاجتماعى الاقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 57 ألف حالة تعد بمساحة حوالى 8.30 مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات ..حيث تم رصد أعمال ردم وتوسعة مخالفة بمرسى الحديقة العامة ببنى مزار بمحافظة المنيا .. حيث تم وبشكل فورى إزالة الاعمال المخالفة بمعرفة المخالف وبحضور مهندسى الوزارة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ، كما تم رصد تشوينات من الأتربة بناحية عباد شارونة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا تمهيدا للردم بمجرى نهر النيل ، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم لوأد المخالفة فى مهدها ، وتم إلزام المخالف برفع التشوينات ورد الشئ لأصله بمعرفته وعلى حسابه.

كما تم رصد تعدى علي جسر النيل بناحية الشيخ درغام بمركز دمياط بعمل شدة خشبية تمهيدا لعمل صبة خرسانية، وتم وقف التعدي وإزالة التعدى بشكل فورى بمعرفة المخالف وبحضور مهندسى الوزارة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بالشيخ درغام.

كما تم إزالة (4) مخالفات بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن عمل حوش من فروع الأشجار داخل المجري المائي بمساحة 100 متر مربع.

وفى محافظة سوهاج.. تم تنفيذ (5) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 500 متر مربع بناحية النويرات بمركز العسيرات ، وتنفيذ عدد (8) قرارات إزالة بناحيه السمسطا بمركز البلينا منهم عدد (3) قرارات ردم بمساحة 500متر مربع وعدد (5) قرارات مبانى مخالفة بمساحة 750 متر مربع ، وتنفيذ عدد (13) قرار إزالة بمركز سوهاج منهم عدد (12) قرار ردم بمساحة 2800 متر مربع وعدد (1) قرار مبانى مخالفة بمساحة 150متر مربع ، وتنفيذ عدد (9) قرارات ردم بمساحة 1800 متر مربع وعدد (5) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 500 متر مربع بمركز المراغة ، وتنفيذ عدد (5) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 335 متر مربع بمركز ساقلته ، وتنفيذ عدد (7) قرارات إزالة بمركز المنشأة منهم عدد (3) قرارات ردم بمساحة 300 متر مربع وعدد (4) قرارات مبانى مخالفة بمساحة 400 متر مربع ، وتنفيذ عدد (6) قرارات إزالة بمركز جرجا منهم عدد (3) قرارات إزالة ردم بمساحة 300 متر مربع وعدد (3) قرارات مبانى مخالفة بمساحة 260 متر مربع ، وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطة وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة وبوجود مسئولى الأجهزة المحلية.