عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى وقيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٨٩٨ كيلومترا بمختلف المحافظات ، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٠٩١ كيلومترا ، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٩٠٩ كيلومترات تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١١٨٩٨ كيلومترا ، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى ٦٦ كيلومترا.

بحضور المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة.

وأوضح أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة ، مثل استبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها، الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات ، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها باستخدام هذه المياه ، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان ، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، والذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤.

وأشار للمكاسب العديدة التى حققتها أعمال التأهيل مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراض بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع ، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٥٥ ألف حالة تعد بمساحة حوالى ٨ ملايين متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة ردم بمساحة ٩٧٥٠ مترا مربعا بناحية قرية فارس بمركز كوم إمبو بمحافظة أسوان ، وذلك بتأمين مركز شرطة كوم إمبو وتواجد مسئولى الادارة المحلية وباستخدام معدات الوزارة ، وتم إزالة عدد (٤) مخالفات ردم بالمجري المائي بمساحة ٥٦٧ مترا مربعا بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، وتم إزالة عدد (٢) قرار إزالة لمبان مخالفة بمساحة ٤٨ مترا مربعا بناحية نزلة سمهان بمركز ديرمواس ، وإزالة عدد (٨) قرارات إزالة لمبان مخالفة بمساحة ٢٥٥ مترا مربعا بناحية السرو بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا ، وتنفيذ عدد (١٢) قرار إزاله لمبان مخالفة بمساحة ٩٠٠ متر مربع بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بتأمين قوات شرطه مركز أجا.

وفي محافظة سوهاج .. تم تنفيذ عدد (٥) قرارات إزالة منها عدد (٣) قرارات إزالة ردم بمساحة ١٣٠٠ متر مربع وعدد (٢) قرار مبان مخالفة بمساحة ١٨٠ مترا مربعا ، بناحية الكتكاته والعوامية بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه ساقلته وباستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومعدات مجلس مدينة ساقلتة ، وتحت إشراف مهندسي وفني الإدارة ، وتنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة عبارة عن عدد (٣) قرارات إزالة ردم بمساحة ٧٠٠ متر مربع وعدد (١) قرار إزالة لمبان مخالفة بمساحة ١٠٠ متر مربع بمركز المراغة ، وعدد (٢) قرار إزالة لمبان مخالفة بمساحة ١٤٨ مترا مربعا بمركز دار السلام ، وتنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة لمبان مخالفة بمساحة ١٢٠٠ متر مربع بناحية الهريف الأوسط بجزيرة الخزندارية بمركز طهطا.

وفى محافظة البحيرة .. تم إزالة عدد (٢٥) مخالفة لأحواش من فروع الاشجار داخل المجري بمساحة ١٧٣٥ مترا مربعا بالتنسيق مع مركز شرطة كوم حمادة بمحافظه البحيرة ، وعدد (٦) مبان مخالفة بمساحة ٢٦١ مترا مربعا بمركز شبراخيت ، وعدد (٢) مخالفة ردم بمساحة ٢١٠ متر مربع وعدد (٢) مخالفة عمل أحواش من فروع الأشجار داخل المجري بمساحة ٤٥ مترا مربعا بمركز المحمودية.

وفى محافظة أسيوط .. تم تنفيذ عدد (١١) قرار إزالة بمنطقة جزيرة بهيج وأولاد قناوي ببني محمد بمركز أبنوب بأسيوط عبارة عن عدد (٤) قرارات ردم بمساحة ٢٠٠ متر مربع وعدد (٤) قرارات أسوار من البلوك بمساحة ٢٣٠ مترا مربعا وعدد (٣) قرارات إزالة فورية لمباني بلوك بمساحة ٤٩ مترا مربعا ، وذلك بتأمين قوات مركز شرطة أبنوب وباستخدام معدات الوزارة وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة ، كما تم تنفيذ عدد (٣) قرارات إزالة بمنطقة الوليدية لمخالفات ردم بمساحة ١٦٠٠ متر مربع ، وذلك بتأمين قوات قسم شرطة ثان أسيوط ، كما تم تنفيذ عدد (٣) قرار إزالة لمبان مخالفة بمساحة ٢١١.٥ متر مربع بقرية المندرة بحري بمركز ديروط بتأمين قوات مركز شرطة.

وفى محافظة قنــا .. تم تنفيذ عدد (٨) قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٦٤٠ مترا مربعا بناحية قرية جزيرة مطيرة وطوخ بمحافظة قنــا ، كما تم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة بناحية قرية الفارسية وقرية البراهمة بمركز قفط ، كما تم تنفيذ عدد (٨) قرارات إزالة بناحية مركز نقادة عبارة عن عدد (٧) قرارات ردم بحجم ١١٠ أمتار مكعبة وعدد (١) قرار مبان مخالفة بمساحة ٥٤ مترا مربعا ، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة.