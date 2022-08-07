وزير الري: الأمطار أعلى من المعدل على حوضي نهر عطبرة والنيل الأزرق

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري إن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي. موضحا أن الأمطار أعلى من المعدل على حوضي نهر عطبرة والنيل الأزرق في بداية مبشرة لشهر أغسطس.

جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات.

وأكد وزير الري أن الوزارة لا تألو جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين، مشيراً إلى أن كل المشروعات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول، وأن الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولجميع الاستخدامات الأخرى.

واستعرض وزير الري خلال الإجتماع الموقف المائى بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الري والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف، موجهاً بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بكل أجهزة الوزارة، والتأكيد على دورية عقد اللجنة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.

ووجه بمواصلة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة لتوفير الإحتياجات المائية، وبما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه.