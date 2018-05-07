وزير الري الأسبق: مصر تفتقد للتواجد السياسي فى أفريقيا

مدحت إسماعيل:قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن الدول الأفريقية بها الكثير من الموارد الطبيعية والخامات، الأمر الذى وضعها دائما محل اهتمام وضمن أولويات الدول الكبري، ومنها الولايات المتحدة.وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجام



مدحت إسماعيل:



قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن الدول الأفريقية بها الكثير من الموارد الطبيعية والخامات، الأمر الذى وضعها دائما محل اهتمام وضمن أولويات الدول الكبري، ومنها الولايات المتحدة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن مصر تفتقد إلي التواجد السياسي بالقارة السمراء، على الرغم من تواجدها استثماريا، مشيرًا إلي أن هناك العديد من الشركات المصرية الكبري العاملة بقارة أفريقيا، منها المقاولون العرب، والسويدي، الأمر الذي يحتم أن يتم استغلال ذلك التواجد الاستثماري إلي سياسي.



