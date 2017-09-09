وزير الري: استيراد السلع الأساسية نتيجة نقص في مواردنا المائية

حسين محمود قال وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبد العاطي، إن استيراد هذه السلع الأساسية نتيجة للنقص فى مواردنا المائية. جاء ذلك في بيان للوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ردا على ماتداولته بعض المواقع الالكترونية من تصريحات…

حسين محمود





قال وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبد العاطي، إن استيراد هذه السلع الأساسية نتيجة للنقص فى مواردنا المائية.

جاء ذلك في بيان للوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ردا على ماتداولته بعض المواقع الالكترونية من تصريحات منسوبة للدكتور، محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بانه يتم استيراد السلع الأساسية توفيرا لمياه الرى.

وأكدت الوزارة في البيان ذاته “عدم صحة هذه التصريحات”، مشيرة إلى أن “صحتها أن استيراد هذه السلع جاء نتيجة للنقص فى مواردنا المائية”.

ودعت إلى توخى الدقة فيما يتنشر من تصريحات وأخبار تخص الوزارة.