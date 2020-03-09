وزير الري: اتفاق واشنطن يمنح المواطن نفس المياه والري بدرجة كبيرة مثلما يحصل عليها الآن

أكد أن ما حدث من الرفض الإثيوبي للتوقيع كان مفاجئا

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية إن اثيوبيا كانت لديها موافقة على اتفاق واشنطن لحل أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، موضحا أنهم كانوا سعدين بالاتفاق وأعلنوا ذلك خلال عدد من جولات المفاوضات .

وأضاف في لقاء له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر : “كانو سعداء من الاتفاق والتفاوض مش هتأخد كل حاجة بس في حد أدني ، وخدنا ما يحقق الحد الأدني لمصالح مصر من المياه أثناء الجفاف والجفاف الممتد والسنين الشحيحة”.

وقال وزير الري عن تقييمه اتفاق سد النهضة : “في أي اتفاق مش هنأخد كل حاجة، إحنا خدنا الجزء اللي يحققلنا الحد الأدنى خصوصا في فترات الملء وفترات الجفاف الطبيعي والجفاف المصطنع ومعاني هذه المصطلحات أن الاتفاق يضمن الحد الأدنى من التأمين المائي لنا، بما يسمح للمواطن بأن يحصل على نفس مياه الشرب والري بدرجة كبيرة مثلما يحصل عليها الآن”.

وأكد أن الأثيوبيين كانوا موافقين على اتفاق سد النهضة المكتوب في واشنطن وكان لدى مصر إرادة سياسية لكن لم يكن لهم إرداة بعد رفض التوقيع”.

وقتال إن ما حدث من الرفض الإثيوبي للتوقيع كان مفاجئا وحدث أثناء وجوده في الطائرة موضحا أنه تم الحديث عن جميع التفصيلات في المفاوضات .