وزير الري: إزالة 18 ألف حالة تعدى على نهر النيل

قال محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بحسم لأشكال التعديات بمختلف المحافظات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

وأشار إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 18500 حالة تعدى على مجرى نهر النيل، والترع والمصارف، وأملاك الرى، بمساحة 3.30 مليون متر مربع، في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً.

وتم تنفيذ 3 قرارات إزالة ردم بالمنطقة المحظورة بمركز أبو تشت بمحافظة قنـا، بمساحة 450م مربع بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو تشت وتأمين من مركز شرطة أبو تشت، وتنفيذ عدد 2 قرار إزالة ردم بناحية خور العليقات بدندرة وقرية الشيخية بمركز فقط بمحافظة قنا.

كما تم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة عبارة عن أعمال ردم بالنيل بمسطح إجمالى 1980م مربع، بناحية قلعة البلع بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط.

وتم ذلك بتأمين من قوات أمن أسيوط وقسم شرطة أبوتيج، وبالتعاون مع مجلس مدينة أبوتيج، وتنفيذ عدد 12 قرار إزالة بمساحة 718م مربع بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، عبارة عن أعمال ردم وتشوينات وتعليه منسوب بالتعاون مع شرطه مركز كفر شكر.

كما تتواصل أعمال الإزالات للمبانى المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل بمختلف المحافظات.

وتم تنفيذ عدد (٥) قرارات إزالة عبارة عن مبانى بلوك أبيض بمساحة 500م مربع، وعدد 6 قرارات إزالة بمساحة 600م مربع بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج بالمنطقة المحظورة، وبمعاونة الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشأة وتأمين من مركز شرطة المنشأة.

وتنفيذ عدد 10 قرارات إزالة ناحية مركز القرنة بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الأجهزة الامنية والمحلية المختصة، وإزالة عدد 2 مخالفة عبارة عن مباني بالطوب الأبيض تجاه قرية سنديون بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، بمساحه 85م مربع.

وعلى صعيد المشروع القومي لتأهيل الترع؛ انتهت وزارة الموارد المائية والري من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3295 كم بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4477 كم، وتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2043 كم، تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه 9815 كم، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كم، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 31 كم، وجار العمل في باقى الأطوال.