وزير الري : إرجاء تحصيل رسوم المراكب السياحية لحين شعار آخر

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين ورئيس اتحاد الغرف السياحية.

وكشف وزير الري أنه تم الاتفاق على إرجاء تحصيل رسوم التراخيص خلال فترة تباطؤ النشاط السياحي، خلال هذه الفترة فى ضوء مواجهة الدولة لأزمة فيروس كورونا.

التراخيص الجديدة

كما ناقش وزير الري، إجراءات التراخيص الخاص بالمراكب والمطاعم السياحية، تيسيرًا وتسهيلًا على العاملين بمجال السياحة وتنشيط الحركة السياحية.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن هذا الاجتماع يأتى في ضوء قرارات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار لتسهيل الإجراءات وضمان السلامة والحفاظ على مستحقات الدولة.

تنسيق مع باقي الجهات

وتم التوجيه باستمرار التنسيق بين القطاعات المعنيه بالوزارتين للتيسير على أصحاب المراكب والعائمات النيلية وتوفقنين الأوضاع بما يحقق الصالح العام.

واستعرض الدكتور عبد العاطى مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى تطوير متحف النيل بأسوان وتحويله الى مركز ثقافى إفريقى طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وتم الاتفاق على دراسة إدراجه على خريطه البرامج السياحية وكذلك تنظيم رحلات نهرية لمتحف علوم المياة وحدائق الرى بالقناطر فى ضوء ما تم إنجازه من تأهيل وتطوير لها وكذلك التنسيق مع الشركات والمطاعم السياحية لوضع خطه ترويج لها.