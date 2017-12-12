وزير الري: إثيوبيا تعلن إنشاء سد جديد بخلاف الحالي

متابعات حذر وزير الموارد المائية و الري محمد عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، من تداول معلومات مغلوطة عن مصر بشأن قضية سد النهضة الاثيوبي واستخدام مياه النيل، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) و قال عبد العاطي، في ندوة عقدت بمجلس الشيوخ الفرنسي حول دور الدبلوماسية المائية في تسوية

متابعات

حذر وزير الموارد المائية و الري محمد عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، من تداول معلومات مغلوطة عن مصر بشأن قضية سد النهضة الاثيوبي واستخدام مياه النيل، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)

و قال عبد العاطي، في ندوة عقدت بمجلس الشيوخ الفرنسي حول دور الدبلوماسية المائية في تسوية الخلافات الخاصة بنهر النيل، إن مصر أرسلت خطابا للبنك الدولي لمناشدته بالنيابة عن دول حوض النيل الشرقي لتمويل إنهاء دراسات إنشاء أول سد في النيل الأزرق، وفق المصدر ذاته.

و أضاف أنه أثناء عمل الدراسات، تم الإعلان عن سد آخر ، مؤكدا أن هذه الحقيقة لا يعلمها الكثيرون.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن اللجنة الدولية للخبراء التي تم تشكيلها أثبتت وجود دراسات ناقصة و انعكس ذلك على تعديل تصميم السد.

و أشار إلى قرار الاستعانة بشركة دولية لاستكمال دراستين أخريين، و إلى أن تقرير هذه الشركة عكس فهم للشروط المرجعية و بالرغم من ذلك حدث تسويف في اجتماعات الوزراء ثم أراد الجانب الاثيوبي تغيير بعض شروط العقد و إدخال بنود جديدة عليه.

واكد انه في سياق هذه التطورات كان من المهم اطلاع الراي العام في مصر على تطورات الأمور في وجود مشكلة تسعى الدولة لحلها، مشيرا إلى وجود إعلان مبادىء يقضي، عند حدوث خلاف، برفع الأمر الى المستوى الوزاري ثم إلى المستوى الأعلى سواء وزراء خارجية او رئيس وزراء او رئيس جمهورية.

ولفت إلي أن رفع الأمر إلى المستوى الوزاري استغرق خمسة أشهر للاتفاق على موعد ثم تم رفع الأمر إلى المستوى الأعلى وفقا لإعلان المبادىء بعد عقد اجتماعين وزارين دون إحراز تقدم، مؤكدا أنه كان من الضروري عرض الرؤية من جميع الطراف و ليس من طرف واحد.

واستنكر وزير الري ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة أن مصر تسيء استخدام المياه أو أن كفاءة استخدام المياه ضعيفة، مؤكدا أن مصر طبقا للأبحاث العالمية تحقق أعلى إنتاجية لنقط المياه في العالم.

وأبرز الوزير خلال الندوة تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على الدلتا و على تغيير النشاط السكاني فضلا عن تأثير نقص المياه على الهجرة غير الشرعية.

وشارك في الندوة الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه، والدكتور حسين العطفي، وزير الري الأسبق، والأمين العام للمجلس العربي للمياه، وكاترين موران دي ساي، رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية في مجلس الشيوخ وأنخيل موراتينوس، رئيس وزراء إسبانيا السابق و فادي و قمير الخبير في علوم المياه و الرئيس الفخري للشبكة المتوسطية للأحواض المائية بالإضافة إلى العديد من الدبلوماسيين و خبراء المياه.