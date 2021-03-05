اقتصاد وأسواق

وزير الري: ألية جديدة لمراقبة حالة رطوبة التربة عن بعد

بالتعاون مع شركة حلوان للصناعات الهندسية (99 الحربي)
مدحت إسماعيل 6:23 م, الجمعة, 5 مارس 21 6:23 م, الجمعة, 5 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بأن شركة حلوان للصناعات الهندسية (99 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى قامت بتطوير آلية جديدة تتيح للمزارع مراقبة حالة رطوبة التربة عن بُعد.

ويتم نقل بيانات جهاز قياس الرطوبة بصورة لاسلكية وعرضها باستخدام تطبيق على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع، مع إمكانية تشغيل ماكينة الري عن بُعد باستخدام نفس التطبيق بناءاً على قراءات مقياس الرطوبة .

وأِشار وزير الري إلى أن هذه العينة المنتجة هى عينة تجريبية سيتم اختبارها تمهيداً لتعميمها لاحقا، وأنه جار مواصلة العمل على تطويرها وإضافة خواص تكنولوجية مختلفة في نظم الاتصالات المستخدمة.

اقرأ أيضا  أسعار الحديد اليوم الاثنين 1-3-2021 وحديد عز تعلن أسعارها

وأوضح أن هذا التطوير يُمكن المزارع من اتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الرى، كما يُساهم فى توفير الجهد على المزارع وتمكينه من مراقبة أرضه الزراعية ومتابعة حالة المزروعات بشكل دائم.

وأوضح وزير الري أن تصنيع هذا الجهاز يأتى فى إطار منظومة أشمل تتضمن تشجيع المزارعين على التحول لإستخدام نظم الري الحديث والتى تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر.. حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

اقرأ أيضا  «الرى» ترصد 100 مليون جنيه لصيانة محطات رفع المياه

وتمكن مهندسو وزارة الموارد المائية والري سابقاً من تطوير جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية ، بحيث يساهم فى تحديد مدى إحتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه ، حيث يحتوى الجهاز على مؤشر لثلاث حالات وهى جافة أو رطبة أو مشبعة.

ويساهم هذا الجهاز فى تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه ، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها ، وقد تصنيع عينات تجريبية من الجهاز وتوزيعها علي عدد من المزارعين لاستخدام الجهاز كتجربة ريادية فى بعض الأراضى التى تم التحول فيها من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث .

اقرأ أيضا  وزارة الري تؤكد انتظام العمل في المشروع القومي لتبطين الترع

وقد لاقت هذه التجربة نجاحاً وقبولاً لدى المزارعين ، الأمر الذى دفع الوزارة نحو بدء الاجراءات اللازمة لتصنيع هذا الجهاز بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

وزيرة البيئة: نسعى أن تصبح «صفط تراب» نموذجا للقرية المصرية المستدامة بيئيا

المال - خاص 7:03 م, الجمعة, 5 مارس 21

الاستقرار يخيم على أسعار الصاج المجلفن خلال الشهر الماضي

محمود زكي 6:22 م, الجمعة, 5 مارس 21

النقل : ضرورة التزام أصحاب الشاحنات المتجهة إلى السودان والكاميرون بإجراء تحليل «pcr» (مستند)

السيد فؤاد 5:41 م, الجمعة, 5 مارس 21

«الزراعة» تتفق مع «الاتصالات» على رقمنة 130 خدمة تغطي قطاعاتها

الصاوي أحمد 4:13 م, الجمعة, 5 مارس 21

«الزراعة» : تصدير 6 ملايين بيضة إلى ليبيا و20 ألف كتكوت لغانا

الصاوي أحمد 3:50 م, الجمعة, 5 مارس 21

«الرقابة على الصادرات» تمد مهلة تقديم شهادة فحص مسبق قبل الشحن لمدة 3 أشهر (مستند)

السيد فؤاد 3:29 م, الجمعة, 5 مارس 21