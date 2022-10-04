وزير الري: ألمانيا ثاني أكبر شريك لمصر في أوروبا

شارك دكتور هاني سويلم وزير الري نيابة عن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التى نظمتها السفارة الألمانية بالقاهرة بمناسبة الوحدة الألمانية.

توجه سويلم بالتهنئة للدولة الألمانية بمناسبة الإحتفال بتحقيق الوحدة بين الدولتين، مشيداً بعلاقة الصداقة والتعاون القوية بينهما والتي تمتد لـ70 عاما منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار وزير الري إلى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تُعد ألمانيا حالياً ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في أوروبا ، مشيراً لتزايد حجم الاستثمارات الألمانية في الفترة الراهنة، وزيادة التعاون فى مجالات الطاقة وتوليد الكهرباء.

وأكد أن مصر حريصة على تعزيز شراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع ألمانيا، والتي تعتبر عاملاً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة، حيث تحرص القيادة السياسية المصرية على تطوير التعاون مع ألمانيا في العديد من المجالات السياسية والأمنية والثقافية والتعليمية والتجارية والاقتصادية.

كما تتشارك مصر وألمانيا الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية ، في ضوء “حوار بطرسبرغ للمناخ” والذى عُقد بالعاصمة الألمانية برلين في شهر يوليو الماضى تمهيداً لمؤتمر المناخ COP27 المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل.

وأشاد وزير الري بالجهود الألمانية لدعم التنمية الاقتصادية والإجتماعية في مصر، ودعم رؤية مصر في مختلف التطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

كما يتسع التعاون بين البلدين ليشمل التعاون في مجال الثقافة والتعليم من خلال العديد من المدارس الألمانية والجامعة الألمانية في القاهرة والتي تُساهم في إثراء العلاقات بين البلدين.