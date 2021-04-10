وزير الري: أكيد هيكون في اتفاق جديد مع إثيوبيا بس بشروط جديدة (فيديو)

أكد أن من مصلحة اثيوبيا أكثر من مصر والسودان، أن يكون هناك إتفاق لانه لو لم يحدث ستكون هناك مشكلة على الجميع .

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أنه سيكون هناك إتفاق جديد بشأن سد النهضة بين اثيوبيا و مصر والسودان ، مشددا على أنه من مصلحة اثيوبيا أكثر من مصر والسودان، أن يكون هناك إتفاق لانه لو لم يحدث ستكون هناك مشكلة على الجميع .

وقال عبدالعاطي ، خلال لقاء مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، إنه ليس مطمئن للملء الثانى لسد النهضة ، متابعا انا جاهز بس مش مطمن لان لو إطمأنا لن نعمل بجد وسنأخذ الملف باستهانة.

و أضاف عبدالعاطي، مصر إتخذت إجراءات كثيرة لازمة سد النهضة وذلك منذ 5 سنوات وهي تخفيض مساحات الأرز و القصب والموز وترشيد المياه وتبطين الترع والري الحديث على 3 مستويات ، مشيرا إلي أن الإجراء الاخير الري الحديث ادي الي زيادة نسبة الإنتاج 40٪ .

وأوضح عبدالعاطي، ان مشروع تبطين الترع تكلف 80 مليار جنيه وذلك لمسافة 20 الف كيلومتر، والرى الحديث تكلف 40 مليار جنيه لنحو 4 ملايين فدان .

وأشار عبدالعاطي ، أنه بنسبة كبيرة أثيوبيا ستقوم بالملء الثانى لأن لديها مشكلة داخلية متعلقة بالانتخابات لأنه وارد ان تكون هناك مشكلة فى التشغيل بالتوربينات ووارد ان يملء ويشغل أولا تلك التوربينات ، و من الممكن أن يملء ولا يشغل .