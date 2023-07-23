وزير الري: أتابع منسوب السد العالي صباح كل يوم وحلينا مشكلة مياه بورسعيد على المدى القصير

شدد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى على إنه يتابع منسوب السد العالي صباح كل يوم ، مشيرا إلى أن تم حل مشكلة مياه بورسعيد على المدى القصير .,

جاء ذلك خلال لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن السد العالي هو أهم منشأ في مصر قائلاً : ” أتابع منسوب مياه السد العالي كل يوم صباحا كمهندس وقبل أن أكون وزير وأعتبره أنه أهم منشأ في مصر وأهم منشأ في القرن العشرين “

وتابع :” كان في أولويات زياراتي الميدانية وبتابع مناسيب المياه فيه الساعة 7 صباحاً أنا وفريق العمل ولدينا لجنة إيراد النهر ويتم تقيم ذلك أسبوعياً وقسمنا الوزارة فرق عمل كثيرة تعمل جميعاً كخلية نحل”.



وحول المنسوب المقلق في السد العالي ، تابع: “لدينا قواعد لإدارة السد العالي وفقاً للمواسم بداية من شهر يناير ومقارنات مع السنوات السابقة وتقييم ومراقبة إحتياجات مصر وليس لدينا أي قلق ومتفائلين”.



وعلق لأول مرة على أزمة إنقطاع المياه في بور سعيد والغردقة قائلا: “مياه الشرب تتبع الشركة القابضة للمياه ولاتتبع وزارة الري والموارد المائية لكن بنتلقي في مأخذ الترع اللي بيأخدوا منه المياه و حلينا مشكلة مياه بورسعيد على المدى القصير عبر إجتماعات بين الوزارات المعنية سواء الإسكان أو الري والموارد المائية ، لكن يبقى الحل طويل الأجل والأخير سوف يستغرق وقت لكن الهدف أن يصل للمواطن المياه حتى أثناء التفكير في الحل طويل الأمد”.



ووجه رسالة للمواطنين حول أهمية ترشيد المياه : “المياه أهم شيء في حياتنا بدونها لايوجد حياة أو تنمية بصرف النظر عن أي مشكلة إقليمية ونحن لدينا مشروعات توعوية أن المياه ليست لشرب فقط بل للأكل وإنتاج الاكل يعتمد على المياه”.

واصل : “لابد من الحفاظ على المياه لأننا فعلا دولة فقيرة مائيا وملف المياه مهم جدا بالنسبة للقيادة السياسية، والثوابت المصرية في سد النهضة، اتفاق قانوني ملزم ، ولا نقف ضد إثيوبيا أو أي دولة أخرى في تحقيق التنمية”.