وزير الري: حجم وارداتنا الغذائية يتجاوز 10 مليار دولار سنويًا

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن حجم وارداتنا الغذائية يتجاوز سنوياً الـ 10 مليار دولار .

وأضاف أن الحكومة تبذل أقصى جهودها لتغطية فجوة الموارد المائية ولكن في النهاية لا يتم زراعة كل الغذاء ، ولذا يتم اللجوء للاستيراد.

وتابع في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية مساء أمس الاثنين، أنه لذا تأثرنا بالحرب التي نشبت بين أوكرانيا وروسيا فبراير العام الماضي لأنهما مصدرتان للقمح ، ومصر تعتبر من أكبر المستوردين لهذا المحصول الاستراتيجي في العالم.

وكشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، بلوغ إجمالي واردات مصر من القمح خلال العام الماضي نحو 4.2 مليار دولار.



وتابع وزير الري في كلمته ، أن 97% من مواردالمياه بمصر تأتي من مياه النيل “تبلغ حصتنا نحو 55 الف متر مكعب منه سنويًا”، مشيرًا الى أننا لدينا تحديًا يتعلق بالمياه الجوفية وهي أنها ليست متجددة.



وأشار أن أهمية المياه تأتي في ضوء حاجتنا إليها لزراعة الأراضي فضلاً عن استخدامها لمياه الشرب والنشاط الصناعي واستخدامات المنازل ، مضيفًا أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية أقل من المعيار الدولي أو مقارنة البلدان الأخرى.

ولفت إلى تراجع نصيب الفرد من المياه حالياً مقارنة بسنوات سابقة، فمثلًا كان يبلغ في عام 1962 نحو 2000 متر مكعب للفرد الواحد ، ولكن مع الزيادة السكانية قل نصيب الفرد من المياه.



وقال إن دور وزارة الري والموارد المائية هو سد الفجوة بين حد الفقر المائي وبين الحجم الفعلي الذي يحتاجه كل شخص للوفاء باحتياجاته ،بما يعني أن حوالي 50% من الفجوة المائية يجب إتمامها.

مشيرًا الى ان الوزارة تعمل لتعزيز كفاءة ادارة المياه سنويًا .

وتابع أن لدينا حجم محدود للغاية من الأمطار التي تتساقط سنويًا، ودلل على سبيل المثال بأن الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي لم تتساقط سوى مرة واحدة تقريبا واستمرت نصف ساعة وذلك في محافظة القاهرة.