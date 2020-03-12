وزير الشباب : فتح المراكز والمدن الشبابية لاستقبال متضرري السيول والحالات الطارئة

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، بفتح مراكز الشباب لإيواء الحالات التي تضررت من السيول مع توفير جميع الإمكانات لهم، مشيرا إلي جاهزية بيوت الشباب، ومراكز التعليم المدني لاستقبال أى حالات طارئة على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الرياضة ، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التضامن الاجتماعي لإمدادنا بالحالات المتضررة من سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، حيث يتم استقبالهم فورا في أقرب مركز شباب لأي حالة متضررة.

كما وجه الدكتور أشرف صبحى بفتح المنشآت الشبابية لإيواء العالقين من المسافرين بين المحافظات بعد وقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، والالتزام بجميع التدابير داخل المنشآت الشبابية والرياضية في ضوء مواجهة ظروف الأحوال الجوية المضطربة التي تشهدها البلاد، مع ضرورة المتابعة على مدار اليوم، وسرعة التدخل لحل أي مشكلة قد تطرأ.