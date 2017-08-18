وزير الرياضة يهنىء منتخب شباب الطائرة بالفوز على اليابان

علي المصري: هنأ المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الوطنى للكرة الطائرة وجهازهم الفنى بقيادة البرازيلي ماركوس ميراندا، بالفوز على منتخب اليابان بنتيجة 4_3، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة 1



علي المصري:



هنأ المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الوطنى للكرة الطائرة وجهازهم الفنى بقيادة البرازيلي ماركوس ميراندا، بالفوز على منتخب اليابان بنتيجة 4_3، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة 18 -25 أغسطس الجاري.



وحرص الوزير عقب نهاية المباراة على النزول إلى أرض الصالة المغطاة بإستاد القاهرة لمصافحة اللاعبين وتهنئتهم بالفوز الأول فى بطولة العالم، متمنياً للاعبين وجهازهم الفنى التوفيق فى المباريات القادمة.



ويشارك فى البطولة منتخبات مصر والجزائر والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وإيران واليابان وكوبا وبولندا وروسيا وتركيا والصين.