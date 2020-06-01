وزير الرياضة يلتقي «الجنايني» لمراجعة خطة عودة النشاط الكروي

في إطار الاستعدادات الخاصة بإدارة شئون الكرة خلال الفترة المقبلة

بحث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع الأستاذ عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال اللقاء المطول الذى جمعهما اليوم الاثنين بمقر الوزارة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم في مصر، في إطار الاستعدادات الخاصة بإدارة شئون الكرة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيداً لاستكمال كل جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء.

وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات في حال عودتها، وهو ما يتم التنسيق بشأنه أيضاً مع الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) آخذاً بعين الاعتبار الالتزامات الإفريقية للأندية المصرية المشاركة ضمن منافسات بطولات كرة القدم الأفريقية الأبطال والكونفيدرالية.

كما بحث وزير الرياضة مدى مطابقة كل الموضوعات المرتبطة باللائحة الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى ضوء أحكام قانون الرياضة المصرى، وما يرتبط بذلك من متطلبات تطوير منظومة كرة القدم في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض الإجراءات الخاصة باللجنة الطبية المشتركة والمعنية بالمتابعة والإشراف الطبي والوقائى لجميع مفردات المنظومة الرياضية، بما يضمن سلامة جميع المعنيين والعاملين من لاعبين وإداريين وفنيين حال عودة المسابقات الرياضية، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء التي ستصدر خلال الأيام القادمة في هذا الشأن.