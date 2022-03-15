رياضة

وزير الرياضة يلتقى مجلس إدارة اتحاد الألعاب الإلكترونية

للاطلاع على تصور الاتحاد بشأن الأنشطة والبرامج المزمع تنفيذها الفترة المقبلة
طارق رمضان 3:27 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 3:27 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبدالباقى؛ للاطلاع على تصور الاتحاد بشأن الأنشطة والبرامج المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.

استعرض الاجتماع خطة الاتحاد المستقبلية بشأن البطولات المجمعة التى ينفذها على مستوى الجمهورية للنشئ والشباب فى مختلف الألعاب الإلكترونية، وتكثيف البطولات داخل مراكز الشباب والأندية ، واختيار أفضل اللاعبين للمشاركة فى البطولات الدولية المقبلة.

اقرأ أيضا  بأقدام بترو أتليتكو.. الزمالك يودّع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات

جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على أهمية اتحاد الألعاب الالكترونية، ودعم الوزارة له فى تنفيذ رؤيته على أرض الواقع كون هناك أعداد كبيرة من الشباب والنشئ يمارسون الألعاب الالكترونية، ويسهم الاتحاد فى إقامة مسابقات اليكترونية دورية، ويخصص جوائز مالية للفائزين، ويعمل على كشف الموهوبين منهم يشاركون عقب ذلك فى البطولات الدولية.

اقرأ أيضا  كيروش يعلن أسماء 9 محترفين ضمن القائمة المبدئية لمواجهتي السنغال

حضر الاجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الاليكترونية متمثلاً فى رئيس الاتحاد شريف عبدالباقى، ونائب أول المهندس زياد عبدالتواب، و النائب الثانى الدكتور محمد خليف، و محمد عبدالنبى مدير عام المعلومات بوزارة الشباب والرياضة، وعضوية كل من “أمنية يحيى، محمد وردة،  المهندس فادى الجندى، المهندس عبدالله جمال، الدكتور راشد حسنين”.

اقرأ أيضا  أبو جبل : نخوض مواجهات الزمالك المتبقية في إفريقيا بهدف الفوز فقط
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم طارق رمضان

ملف الكاتب طارق رمضان

اقرأ أيضاً

مصدر بمنتخب مصر يكشف لـ«المال» موقف صلاح ورمضان صبحي من المشاركة أمام السنغال

إسلام مصطفى 8:25 م, الأثنين, 14 مارس 22

شركة 777 بارتنرز الأمريكية تستحوذ على نادي ستاندارد لييج البلجيكي

أيمن عزام 8:50 م, السبت, 12 مارس 22

بأقدام بترو أتليتكو.. الزمالك يودّع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات

إسلام مصطفى 8:23 م, السبت, 12 مارس 22

أبو جبل : نخوض مواجهات الزمالك المتبقية في إفريقيا بهدف الفوز فقط

إسلام مصطفى 7:06 م, الخميس, 10 مارس 22

فيريرا قبل الظهور الأول مع الزمالك : سأنفذ مع اللاعبين ما قمت به في ولايتي الأولى

إسلام مصطفى 7:03 م, الخميس, 10 مارس 22

سأتواجد في لقاء الوداد.. مرتضى منصور يوضح حقيقة رحيله عن رئاسة الزمالك

إسلام مصطفى 7:02 م, الخميس, 10 مارس 22