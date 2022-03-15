وزير الرياضة يلتقى مجلس إدارة اتحاد الألعاب الإلكترونية

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبدالباقى؛ للاطلاع على تصور الاتحاد بشأن الأنشطة والبرامج المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.

استعرض الاجتماع خطة الاتحاد المستقبلية بشأن البطولات المجمعة التى ينفذها على مستوى الجمهورية للنشئ والشباب فى مختلف الألعاب الإلكترونية، وتكثيف البطولات داخل مراكز الشباب والأندية ، واختيار أفضل اللاعبين للمشاركة فى البطولات الدولية المقبلة.

جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على أهمية اتحاد الألعاب الالكترونية، ودعم الوزارة له فى تنفيذ رؤيته على أرض الواقع كون هناك أعداد كبيرة من الشباب والنشئ يمارسون الألعاب الالكترونية، ويسهم الاتحاد فى إقامة مسابقات اليكترونية دورية، ويخصص جوائز مالية للفائزين، ويعمل على كشف الموهوبين منهم يشاركون عقب ذلك فى البطولات الدولية.

حضر الاجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الاليكترونية متمثلاً فى رئيس الاتحاد شريف عبدالباقى، ونائب أول المهندس زياد عبدالتواب، و النائب الثانى الدكتور محمد خليف، و محمد عبدالنبى مدير عام المعلومات بوزارة الشباب والرياضة، وعضوية كل من “أمنية يحيى، محمد وردة، المهندس فادى الجندى، المهندس عبدالله جمال، الدكتور راشد حسنين”.