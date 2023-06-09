وزير الرياضة يفتتح بطولة الفراعنة للجمباز باستاد القاهرة

افتتح الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، حفل بطولة الفراعنة الدولية للجمباز في نسختها الرابعة 2023، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، من 9 إلى 11 يونيو الجاري.

ووجه الشكر والتقدير للاتحاد المصري للجمباز، وللاتحاد الدولي والعربي، كما رحب بحضور 28 دولة على أرض مصر.

وأكد أن القطاع المصري يسير على المستوى الدولي، ووجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير المقام على أرض مصر، خاصة هيئة استاد القاهرة الدولي ووزارة الشباب والرياضة، وتضم قائمة الدول المشاركة؛ أنجولا، والنمسا، وأذربيجان، وقبرص، والتشيك، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيطاليا، والكويت، وقيرغيزستان، ولاتفيا، ولبنان، والإمارات، ومولدوفا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وسوريا، وتركيا، وأمريكا، وفيتنام، وسلوفاكيا، واليمن، بالإضافة إلى مصر؛ البلد المضيف.

وشهد حفل الافتتاح حضور موري واتانابي؛ رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، والدكتور إيهاب أمين؛ رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إضافة إلى حضور فهد ناصر الصولا؛ رئيس الاتحاد العربي للجمباز ورئيس الاتحاد الكويتي للجمباز، والدكتورة نهاد زايد؛ المدير التنفيذي للاتحاد المصري، والدكتورة نهى عبد الوهاب؛ رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي، وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجمباز.

وقدم رئيس الاتحاد الدولى للجمباز الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة، والدعم الكبير لرياضة الجمباز، مشيدًا بالإمكانيات التي تتمتع بها الدولة على مستوى البنية التحتية الرياضية والخبرات التنظيمية والإدارية مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين نجح في وضع مصر على مصاف الدول الكبري في الجمباز الفني خلال الفترة الماضية.

وشكر الدكتور إيهاب أمين؛ رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بالنيابة عن اتحاد الجمباز وزير الشباب والرياضة، للمساندة والدعم الذي يقدمه لرياضة الجمباز، حيث تمكنوا من استضافة هذه البطولة الدولية والمحافل الدولي على أرض مصر.

ورحب إيهاب أمين، بموري واتانابي؛ رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، والذي حرص على حضور ودعم هذه البطولة، بالإضافة إلى دعم الأبطال الناشئين من كل دول العالم الذين يشاركون في هذه البطولة الدولية، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لفهد الصولا؛ رئيس الاتحاد العربي للجمباز.