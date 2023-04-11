وزير الرياضة يعلن استضافة مصر ثلاث بطولات عالمية في الرياضات المائية في «سوما باي»

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تفاصيل الإعلان عن استضافة مصر 3 بطولات عالمية في الرياضات المائية والتي تقام في سوما باي بالغردقة خلال الفترة من 8 وحتي 15 مايو 2023.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن الدولة تدعم كل الاتحادات الرياضية ومنها، اتحاد السباحة نظرا لأهمية البطولات والمنافسات التى يتم تنظيمها سواء من ناحية المنافسة الرياضية أو الترويح للفعاليات والسياحة الرياضية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى بالعلاقة الوطيدة التي تربط الاتحاد الدولي بنظيره المصري، وحرصه على التعاون المستمر بإسناد تنظيم بطولات دولية وعالمية لمصر، لافتا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية كبيرة تجعلها قادرة على تنظيم أي حدث مهما كان حجمه، فضلاً عن القدرات البشرية والكفاءات التي تجعلنا نستطيع تنظيم بطولات على أفضل ما يكون.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هدف إقامة البطولة في مدينة الغردقة يزيد من فرص تنشيط السياحة.

وفي ذات السياق، أكد الكابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء على ثقته فى قدرة الاتحاد المصرى للسباحة على تنظيم بطولة تليق باسم مصر، خاصة أنها النسخة الاولى من بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية.

وأضاف أن الاتحاد الدولي للسباحة يشهد علاقات طيبة مع نظيره المصري برئاسة المهندس ياسر إدريس، مؤكداً على ثقته في نجاح البطولة لما تملكه مصر من مقومات كبيرة.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية على سعادته بالفرصة التى منحها كابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولى لالعاب الماء بتنظيم مصر لثلاث بطولات عالمية.

وقال إدريس إن الاتحاد المصرى للسباحة يشهد نجاحات غير مسبوقة بفضل الدعم الكبير من الدولة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتابع إدريس: تمسكنا فى اتحاد السباحة بفرصة وشرف التنظيم لأننا على ثقة من نجاح التنظيم فنياً وإدارياً ونسير وفق استراتيجية مدروسة.

وأضاف إدريس: هناك 32 دولة أعلنت مشاركتها حتى الآن وهو رقم كبير جداً وأتوقع أن يصل إلى 40 دولة فى ختام يوم 12 أبريل قبل غلق باب التقدم للمشاركة فى البطولة.

وتوجه المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي، بالشكر لكل من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد المصري للسباحة على مجهودتهم للخروج بالبطولة بالشكل الذي يليق بأسم مصر.

ومن المنتظر أن تستضيف مصر 3 بطولات مائية عالمية تتضمن كأس العالم للباليه المائي، كأس العالم للسباحة في المياة المفتوحة بالإضافة إلى تصفيات كرة الماء الشاطئية والتي تقام لأول مرة في مصر، بمشاركة 600 متسابق من جميع أنحاء العالم.