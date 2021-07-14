وزير الرياضة يعرض الزى الرسمى لبعثة أوليمبياد طوكيو فى اجتماع الحكومة : نحرص على مظهر مشرف

عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم تفاصيل مشاركة البعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو، مؤكداً أن مصر نجحت فى التأهل بأكبر بعثة رياضية فى تاريخها بعد وصول 134 رياضياً من 23 اتحادا رياضيا.

وأشار إلى التنسيق القائم بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية؛ من أجل دعم جميع المشاركين فى البطولة، وتوفير كل السبل لديهم، لافتا إلى أن اللاعبين بذلوا جهداً ملموسة للوصول إلى الأولمبياد، ولكن تبقى الخطوة الأهم والمنتظرة وهى خوض منافسات “طوكيو” بعزيمة وجدية لحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات.

وعرض وزير الشباب والرياضة ، الزى الرسمى للاعبين المصريين المشاركين فى البطولة، مشيراً إلى حرص الوزارة على أن تظهر الفرق المصرية بمظهر مشرف للدولة المصرية، وهو ما حظى بإشادة رئيس الوزراء.