وزير الرياضة يطلق ماراثون الدراجات ببورسعيد احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد

ضمن 27 محافظة على مستوى الجمهورية احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة انطلاق مارثون الدراجات الرياضي ببورسعيد عن طريق الفيديو كونفرانس، ضمن 27 محافظة على مستوى الجمهورية احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وشارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء وليد مجدي صادق رئيس الرقابة الإدارية ببورسعيد في ماراثون الدراجات الهوائية والجري يرافقهما عبد الفتاح حافظ وكيل مديرية الشباب والرياضة وعلى أبو سمرة مستشار المحافظ لشؤن الرياضة وقيادات مديرية الشباب والرياضة



وأطلقت محافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، الماراثون تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد»، احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد. ماراثون رياضي احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد

ومن جانبة أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدور المهم والفعال لهيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد, وذلك فى ضوء الرؤية والسياسة التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين فى مختلف القطاعات.