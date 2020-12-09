رياضة

وزير الرياضة يطلق ماراثون الدراجات ببورسعيد احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد

ضمن 27 محافظة على مستوى الجمهورية احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد
أماني العزازي 10:30 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 10:30 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة انطلاق مارثون الدراجات الرياضي ببورسعيد عن طريق الفيديو كونفرانس، ضمن 27 محافظة على مستوى الجمهورية احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وشارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء وليد مجدي صادق رئيس الرقابة الإدارية ببورسعيد في ماراثون الدراجات الهوائية والجري يرافقهما عبد الفتاح حافظ وكيل مديرية الشباب والرياضة وعلى أبو سمرة مستشار المحافظ لشؤن الرياضة وقيادات مديرية الشباب والرياضة

اقرأ أيضا  فيفا : مونديال الأندية بنظامه الجديد سيكون الأفضل في العالم

وأطلقت محافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، الماراثون تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد»، احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ماراثون رياضي احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد

ومن جانبة أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدور المهم والفعال لهيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد, وذلك فى ضوء الرؤية والسياسة التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين فى مختلف القطاعات.

اقرأ أيضا  فى 90 لجنة فرعية.. 248 ألف ناخب يشاركون فى جولة إعادة «النواب» ببورسعيد

ومن المزمع أن يعقد اللواء عادل الغضبان مؤتمرا موسعا يلتقى فيه بشباب بورسعيد يتناول دورهم فى مواجهة والإبلاغ عن وقائع الفساد، فضلا عن الإنجازات التى تحققت على أرض بورسعيد خلال السنوات الأخيرة.

الفرق الرياضية المشاركة فى الماراثون
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

الأهلي يواصل حصد البطولات وينتزع كأس مصر من طلائع الجيش

المال - خاص 10:53 م, السبت, 5 ديسمبر 20

فيفا : مونديال الأندية بنظامه الجديد سيكون الأفضل في العالم

إسلام مصطفى 2:39 م, السبت, 5 ديسمبر 20

رقم تاريخي ينتظر «كهربا» مع الأهلي حال التتويج بـ«كأس مصر»

إسلام مصطفى 2:22 م, السبت, 5 ديسمبر 20

سيراميكا كليوبترا يعلن التعاقد مع صالح جمعة

إسلام مصطفى 12:24 م, الخميس, 3 ديسمبر 20

بشأن كأس العالم للأندية.. رسالة من سفير نيوزيلندا بالقاهرة للنادي الأهلي

سمر السيد 1:57 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

ضبط 8 أشخاص حاولوا إلقاء حجارة على أتوبيس الزمالك بمحيط ناديه

أماني عوض 8:18 م, الأحد, 29 نوفمبر 20