وزير الرياضة يضع خارطة طريق الكرة المصرية مع الاتحاد والرابطة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، والمهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة ستادات الوطنية.

وجاء ذلك الاجتماع لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية، وخاصة ما يتعلق منها بالمنافسات المحلية، وكذلك خطط المنتخب المصري وبرامج الرعاية وحقوق البث.

وجاءت أبرز النقاط التي دارت خلال الاجتماع نحو:

تحقيق الشراكة بين الاتحاد والرابطة وشركة بريزينتشن كأحد شركات المتحدة بما يكفل الحد الادنى للرعاية للوفاء بالمتطلبات المالية للأجهزة الفنية والخبراء دون تحميل موازنة الدولة أو الاتحاد أعباء مالية…

توجيه الاتحاد ورابطة الاندية لتقديم خطة لتأمين حقوق الأندية فى مستحقات البث

الشراكة الوطنية للاتحاد مع الشركة الراعية ككيان وطنى لتطوير المنظومة الكروية بمصر

وضع ضوابط للربط المالى بين الاتحاد والرابطة تحت مظلة الدور الرقابي للوزارة

وضع الضوابط الخاصة بتشغيل مشروع الهدف

اضطلاع المؤسسات الرياضية بمسئولياتها لمنع الاحتقان الجماهيري وتعظيم دورها فى بث الروح الرياضية