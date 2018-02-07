وزير الرياضة يشهد حفل ختام حملة تحدي عبور مصر

المال- خاصيشهد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، الحفل الختامي لحملة تحدي عبور مصر خلال الاحتفالية التي تقام غدًا الخميس، ويستضيفه مركز شباب الجزيرة.نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وتمويل من سفارة النرويج حملة التحدي عبور مصر لرفع الوعي حول القضايا السكان

المال- خاص

يشهد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، الحفل الختامي لحملة تحدي عبور مصر خلال الاحتفالية التي تقام غدًا الخميس، ويستضيفه مركز شباب الجزيرة.

نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وتمويل من سفارة النرويج حملة التحدي عبور مصر لرفع الوعي حول القضايا السكانية وآثارها السلبية على تحقيق التنمية المستدامة في مصر والتي من أهمها قضايا ختان الإناث، والزواج المبكر، وتنظيم الأسرة، والعنف ضد المرأة، والتسرب من التعليم، والبطالة.

وشارك 4 أبطال مصريين في تسليط الضوء على تلك القضية من خلال السير لمسافة 934 كم على مدار 24 يومًا، بطول 9 محافظات.