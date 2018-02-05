وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية GLC للاعب سيف عيسى

المال- خاص



وقعت الشركة الألمانية اللبنانية للصناعات GLC بروتوكول وعقد رعاية للاعب سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو، وذلك لإعداده للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقع العقد محمد الحوت المدير التنفيذي للشركة الالمانية اللبنانية للصناعات “جى آل سى” راعى منتخب مصر والنادى الأهلى بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، وهشام لطفي المشرف العام على قطاع الإعلانات ووكالة الأهرام للإعلان بمؤسسة الأهرام، وحسن عطفي مدير تسويق وكالة الأهرام للإعلانات، ومصطفى عبد الرحمن مدير تسويق الشركة الراعية، والمهندس شريف العريان ممثلًا عن اللجنة الأولمبية المصرية والكابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على أهمية وجود كيانات اقتصادية كبيرة ترعى الرياضيين، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة والكيانات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدنى والإعلام فى دعم منظومة الرياضة والرياضيين فى مصر مقدما الشكر والتقدير لشركة GLC على رعاية اللاعب سيف عيسي.

وقال محمد الحوت، المدير التنفيذي للشركة الألمانية اللبنانية للصناعة GLC، ان إن رعاية البطل الاوليمبي سيف عيسي يأتى ضمن رؤية شركتنا التى تركز على مساندة ودعم أبطال مصر الرياضيين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا فى كل المجتمعات ويقع على عاتقه جزء من المسئولية المجتمعية ومنها رعاية الرياضيين.

وأضاف الحوت: رعاية الاعب سيف عيسى تأتى استكمالاً للدور المجتمعى الذى تلعبه الشركة فى دعم الاستثمار الرياضى من خلال رعاية المواهب الرياضية، مشيراً إلى أن دعم الرياضة هى الطريق الصحيح نحو تحقيق الأحلام والطموحات وأحد أهم دعائم التنمية الحقيقية.

وتابع محمد الحوت، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالرياضة، يعد الدافع القومى للاستمرارنا في دعم القطاع الرياضي، مشيراً إلى أن الهدف هى استكمال ما بدأناه من خطوات داعمة للرياضة فى مصر باعتبارها أداة مهمة في تقدم وتحضر الشعوب، وتأكيد على دورنا المجتمعى فى رعاية الموهبين والرياضيين.

وقال مصطفى عبد الرحمن مدير التسويق بالشركة الالمانية اللبنانية للصناعات GLC، أن الاحتفال برعاية اللاعب سيف عيسى حدث جديد يؤكد على رسالة GLC الداعمة والراعية للرياضة وللرياضيين.

وأضاف عبد الرحمن أن دعم الشركة للاستثمار الرياضى فى مصر يأتى نتيجة لقناعتنا وايماننا بأهمية الرياضة واثرها الإيجابي في بناء الانسان وتقديم نماذج ناجحة من الشباب المصري والحرص على قيام الشركة وإدارتها بمسئوليتهم المجتمعية.

