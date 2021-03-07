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وزير الرياضة يشهد احتفالية اللجنة البارالمبية و«أليانز للتأمين» لتكريم 50 بطلًا مصريًا

تشاركت أليانز للتأمين مع اللجنة البارالمبية المصرية في العديد من المبادرات لدعم الرياضيين المصريين
الشاذلي جمعة 4:58 م, الأحد, 7 مارس 21 4:58 م, الأحد, 7 مارس 21

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الأحد، احتفالية تكريم 50 بطلًا باراليمبيًا، والذي نظمته اللجنة البارالمبية المصرية بالتعاون مع شركة أليانز للتأمين بمصر.

ويتضمن الاحتفال عقد ندوتين تثقيفيتين الأولى حول الإعداد النفسي، والثانية تناقش التغذية السليمة، لتقديم أفضل سبل الرعاية والدعم للأبطال البارالمبيين.

الوزارة تدعم أبطال مصر الأولمبيين

حضر الاحتفال الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وإبراهيم أمين عضو مجلس الإدارة، واللواء محمد نور والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وأيمن حجازي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، ومينا عبد الشهيد الرئيس التنفيذي لقطاعات إدارة السوق لمجموعة أليانز بمصر.

وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تقديم كامل الدعم والرعاية لأبطال مصر الأوليمبيين والبارالمبيين في مختلف الألعاب، والعمل على تحقيق مطالبهم، ومتابعة الخطط التدريبية المخصصة لهم استعداداً للبطولات الدولية التي يشاركون فيها بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية.

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وأوضح وزير الشباب والرياضة قدرة أبطال مصر البارالمبيين على التحدي والتفوق في البطولات التي يخوضونها، وتحقيق إنجازات فريدة بأرقام قياسية عالمية تعكس كفاءتهم وقوة عزيمتهم من أجل رفع شأن بلادهم في مختلف المحافل الدولية.

تكريم الأبطال الأولمبيين والبارلمبيين
تكريم الأبطال الأولمبيين والبارلمبيين

من جانبها، قالت الدكتورة حياة خطاب أنه في مستهل أولمبياد طوكيو 2021، وبتكاتف كافة الأطراف المعنية بتمكين الأبطال البارالمبيين في مصر، ستتمكن اللجنة البارالمبية المصرية من خلال دعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع أليانز بمصر، من وضع خطة تأهيل شاملة تضمن الدعم المعنوي والمادي لأبطال مصر الرياضيين، وتعزز من أدائهم الحرفي لحصد أعلى المراكز في مختلف الألعاب بكبرى البطولات الدولية والعالمية.

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أليانز للتأمين تدخل فى شراكة مع الحركات الأولمبية حتى 2028

وعقب  أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز للتأمين بمصر أنه دائماً ما تثمن أليانز بمصر المساعي الجادة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة واللجنتين الأولمبية والبارالمبية للنهوض بمعايير  الرياضة في مصر.

وأكد أن شركته  وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تشاركت مع اللجنة البارالمبية المصرية في العديد من المبادرات لدعم الرياضيين المصريين، والآن شركته فخورة بكونها الشريك التأميني العالمي للحركات الأولمبية والبارالمبية الدولية بدءاً من 2021 وحتى 2028، الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر على دعمها للرياضيين المصريين المحترفين.

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أيمن حجازى
أيمن حجازى رئيس مجلس إدارة شركة أليانز للتأمين فى مصر

ومن جانبه، أوضح مينا عبد الشهيد، الرئيس التنفيذي لقطاعات إدارة السوق لمجموعة أليانز بمصر أن السلوك الإيجابي لرياضينا والقيم الاجتماعية التي تتشاركها أليانز بمصر مع كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية تستحق المزيد من الاهتمام.

مضيفاً سنعمل على جاهدين على تسخير خبراتنا في مجال التأمين وتعظيم الاستفادة من شراكاتنا مع المؤسسات الدولية والمحلية لتأهيل ودعم أبطالنا نفسياً وجسدياً وذهنياً.

مينا عبد الشهيد – أليانز للتأمين
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بقلم الشاذلي جمعة

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