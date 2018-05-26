وزير الرياضة يشرح إصابة صلاح وفترة غيابه

أحمد صبرى: قال خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة إن تشخيص اصابة محمد صلاح هو جزع فى أربطة مفصل الكتف مؤكدا أن المدة المتوقعة للعلاج أسبوعين. وكان راموس قد تسبب فى اصابة النجم المصري محمد صلاح فى المبارة التى انتهت بين فريقي ليفربول الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى وهو ماسبب حالة

أحمد صبرى:

قال خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة إن تشخيص اصابة محمد صلاح هو جزع فى أربطة مفصل الكتف مؤكدا أن المدة المتوقعة للعلاج أسبوعين.

وكان راموس قد تسبب فى اصابة النجم المصري محمد صلاح فى المبارة التى انتهت بين فريقي ليفربول الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى وهو ماسبب حالة غضب بين المشجعين الإنجليز والعربية ايضا .

وأضاف فى منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: الجهاز الطبى فى نادى ليڤربول فى تواصل مع الجهاز الطبى فى المنتخب المصرى وأرسل لهم صور الأشعة وإتفقا على التشخيص وأسلوب العلاج وتم الإتفاق على أن يستمر محمد فى مدينة ليڤربول ليتلقى العلاج والتأهيل المناسب ثم ينضم لمعسكر المنتخب فى إيطاليا فى وقت لاحق يحدده الأطباء.

وأوضح: محمد صلاح بإذن الله فى القائمة النهائية لمنتخب مصر فى كأس العالم والتى ستعلن رسمياً ٤ يونيو وسيحتاج إلى راحة عدة أيام بعد المباراة النهائية وقبل المشاركة فى تدريبات المنتخب وسيقضى جزءً من أيام هذه الراحة فى تلقى العلاج .

وأشار إلى أن إيمان وعزيمة وإصرار ووطنية محمد صلاح ستساعد بعون الله على إجتياز هذه الفترة الصعبة سريعاً وسيجرى التدريبات البدنية على الأجهزة المتخصصة بما يحافظ إن شاء الله على كامل لياقته ليصبح جاهزاً للمشاركة بنهاية الفترة المحددة .

