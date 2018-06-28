وزير الرياضة يزور معمل الكشف عن المنشطات بالمركز الطبي العالمي

بدور إبراهيمزار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المعمل المصري للكشف عن المنشطات التابع للقوات المسلحة بالمركز الطبي العالمى والحاصل على الاعتماد الجزئي الدولي لتحليل عينات الدم وفي انتظار الحصول على الاعتماد النهائي من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الفترة المقبلة.وقام قائد المعمل

بدور إبراهيم

زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المعمل المصري للكشف عن المنشطات التابع للقوات المسلحة بالمركز الطبي العالمى والحاصل على الاعتماد الجزئي الدولي لتحليل عينات الدم وفي انتظار الحصول على الاعتماد النهائي من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الفترة المقبلة.

وقام قائد المعمل بتقديم عرض حول التجهيزات والإمكانيات الإنشائية الخاصة بالمعمل، وما يتضمنه من أحدث الأجهزة الطبية ومعمل لتجهيز العينات ومعمل للأبحاث ومعمل الكيمياء الحيوية والهرمونات ومعمل أبحاث الدم.

وأكد الدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن المعمل تم اعتمادة جزئياً بخصوص عينات الدم ويستقبل عينات من الخارج حالياً وتبقى مرحلة الاعتماد الكلى بعد الانتهاء من استيفاء شروط الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

واعرب وزير الشباب والرياضة عن شكره وامتنانه للقوات المسلحة المصرية والعاملين بالمعمل على هذا الصرح الكبير مشيدا ً بالإمكانيات والأجهزة الحديثة التي ترتقى للمستوى العالمي في مجال الكشف عن المنشطات، معربًا عن سعادته بالأطقم ذات الخبرات العالية والتي تعمل وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية في هذا المجال.