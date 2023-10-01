وزير الرياضة يختتم فعاليات بطولة الجمهورية للشركات رقم 56 ببورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش ختام فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 التى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك مساء اليوم بالمدينة الرياضية ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد، حيث أشار المحافظ، أن بطولة الجمهورية للشركات شملت مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة ويشارك فيها 21 ألفا من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية، وتم توفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم التسهيلات من دعم لوجستى وتجهيزات لأماكن الألعاب والإقامة .