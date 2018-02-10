وزير الرياضة يتابع مباراة المصرى الأفريقية من استاد بورسعيد

أمانى العزازي التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمكتبه بديوان عام المحافظة فور وصولهما إلى المحافظة بحضور المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، وعدد من القيادات التنفيذية

أمانى العزازي



التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمكتبه بديوان عام المحافظة فور وصولهما إلى المحافظة بحضور المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويقوم وزير الشباب والرياضة، اليوم، بجولة تفقدية للمدينة الرياضية ببورسعيد لرصد الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية المقامة بالمدينة بعد افتتاحها، كما يشهد الوزير ومحافظ بورسعيد ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مباراة فريق النادى المصري البورسعيدى مع فريق جرين بافلوز الزامبي فى إطار الدور التمهيدي من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.