وزير الرياضة يبحث مع فريد سبل طرح شركات الأندية بالبورصة

على المصرى: استقبل المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام الوزارة، محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، لبحث سبل التعاون في مجال تدريب الشباب.ناقش اللقاء إقامة دورات تدريبية لتوعية الشباب بأهمية التداول في الأوراق المالية بالبورصة، وأهمية الاستثمار



على المصرى:

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام الوزارة، محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، لبحث سبل التعاون في مجال تدريب الشباب.

ناقش اللقاء إقامة دورات تدريبية لتوعية الشباب بأهمية التداول في الأوراق المالية بالبورصة، وأهمية الاستثمارات المختلفة، وتنوع الفرص الاستثمارية في سوق الأرواق المالية، بالإضافة إلى دور البورصة في توفير فرص للمجتمع للاستفادة من الخدمات التمويلية المختلفة.

وتطرق اللقاء إلى الحديث حول دور قانون الرياضة الجديد الذى نص على تأسيس الأندية لشركات متخصصة، بما يتيح إمكانية تمثيل تلك الشركات في البورصة، وتمويل توسعاتها المطلوبة من خلال زيادات رؤوس الأموال، ما يتيح الاستثمار أمام جموع المستثمرين بصفة عامة.

وأكد وزير الشباب والرياضة استعداد الوزارة للتعاون مع البورصة المصرية في تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للشباب، في جميع محافظات الجمهورية، على أن تبدأ تلك الدورات خلال أكتوبر القادم، بتنفيذ برنامج متكامل يتضمن نماذج محاكاة لعملية الاستثمار والإدخار في سوق الأوراق المالية.