وزير الرياضة يبحث استضافة الألعاب الإفريقية 2027 وأولمبية 2036

استقبل الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، مصطفى براف؛ رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية “الأنوكا”، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس الباسل عبد الله؛ عضو اللجنة الأولمبية المصرية، لبحث دراسة التقدم بطلب استضافة مصر دورة الألعاب الإفريقية 2027 ودورة الألعاب الأولمبية 2036.

تناول اللقاء استعراض سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية “الأنوكا”، واللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأولمبية المصرية للتقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027 ودورة الألعاب الأولمبية 2036، واستعراض مدى جاهزية البنية التحتية الرياضية المصرية لاستضافة تلك البطولات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي استعداد مصر لتوفير الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027 ودورة الألعاب الأولمبية 2036 في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته الدقيقة لكافة الأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر والتوجيه الدائم بتوفير كل متطلبات النجاح.

من جانبه، أشاد مصطفى براف بأن مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها لاستضافة كبريات الأحداث الرياضية، خاصة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية التي أصبحت منارة رياضية للعالم، لما تضمه من إمكانات هائلة ومنشآت تم تنفيذها وتصميمها معماريًا وفقًا لأعلى المعدلات والمواصفات الفنية العالمية.

الدكتور أشرف صبحي بصحبة مصطفى براف والدكتور حسن مصطفى والمهندس الباسل عبد الله

وأضاف رئيس الأنوكا، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة طفرة هائلة في المجال الرياضي والإنشائي والطرق، وهو ما أكده توماس باخ؛ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عند زيارته لمصر، حيث أبدي إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى، وهو ما انعكس في تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخرًا، خاصة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي نجحت مصر في تنظيمها على الرغم من تحديات جائحة كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن مصطفى؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن أمام مصر فرصة كبيرة لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027، ودورة الألعاب الأولمبية 2036 بفضل البنية الإنشائية المتميزة التي امتلكتها خلال الآونة الأخيرة، مما جعلها قبلة للاتحادات الدولية لاستضافة كبرى البطولات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر قد استضافت خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 300 بطولة قارية وعالمية في جميع الألعاب الرياضية، وهو ما كان له الأثر الكبير في تحقيق أبطال مصر الرياضيين المراكز المتقدمة والميداليات الذهبية وتصدر التصنيف العالمي في العديد من الألعاب الأولمبية.