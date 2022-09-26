وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يوقعان تدشين استاد المصري الجديد

وقع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عقد تدشين استاد المصري الجديد بمحافظة بورسعيد، مع كل من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية التي ستقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية.

جاء ذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة بديوان عام الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،، وكامل أبو علي رئيس النادي المصري والمستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة .

وسيتم إنشاء استاد المصرى الجديد وفق المعايير العالمية، ويضم مجموعة منوعة من الإنشاءات الرياضية من الملعب وصالة اللياقة البدنية وقاعة المؤتمرات وغرف فندقية لإقامة اللاعبين وصالات أنشطة رياضية.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن استاد المصري الجديد يمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية وبمحافظة بورسعيد، ومن المقرر أن يقام عليه تدريبات فريق المصرى ، والأكاديميات الرياضية ، ومنافسات البطولات المختلفة التى تستضيفها مصر على مدار العام، مشيراً إلى المتابعة الدورية لكافة أعمال إنشاء الاستاد، والذى يأتى تنفيذه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

لفت الوزير إلى الطفرة الإنشائية على مستوى البنية التحتية فى المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع أنحاء الجمهورية، والتى تلبى تطلعات المواطنين، وكذا أطراف المنظومة الرياضية، مبيناً أن تلك الطفرة تعد من أحد أهم المقومات التى باتت تمتاز بها مصر، وتعد عاملاً مؤثراً فى كبيراً فى نجاح استضافة مصر البطولات الدولية الكبري.

من جانبه، قدم الدكتور محمود حسين الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية ووزير الشباب والرياضة على الجهود المبذولة فى إنشاء استاد المصري الجديد والذى يمثل هدية الدولة لأبناء محافظة بورسعيد .