وزير الرياضة : ندرس إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «مفتاحك مشروعك»

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تدرس إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة “مفتاحك مشروعك” بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال لإقامة المشروعات فى مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المبادرة أطلقت عام 2018 بهدف اختيار أفضل 3 مشروعات على مستوى محافظات الجمهورية، وتخصيص 100 ألف جنيه لتمويل كل مشروع وتنفيذه داخل نطاق مركز الشباب.

جاء ذلك خلال الجلسة السابعة من سلسلة الجلسات النقاشية التى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، تحت عنوان “دور الإعلام فى نشر ريادة الأعمال”.

وذلك الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من أصحاب مبادرات ريادة الأعمال فى مصر.

الدور التدريبي

وأضاف أن الوزارة تقوم بدور فعال في مجال تأهيل وتدريب الشباب على المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل غير التقليدية وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، حيث يمثل قطاع المشروعات الصغيرة أهمية عظمى في اقتصاديات الدول.

وأشار إلى أنه من الضرورى أن يتم العمل على ترسيخ ثقافة العمل الحر لدى الشباب والتوسع في مساندة الشباب في خطواتهم الأولى نحو قيادة مشروعات ناشئة بمخاطر محسوبة ودراسات جدوى دقيقة.

وأضاف “صبحي” أن ريادة الأعمال تلعب دورًا رئيسًا فى اقتصاد البلد لأنها تخلق فرص عمل جديدة، وتقدم منتجات وأفكار جديدة إلى السوق،

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تقدم العديد من فرص التأهيل وتنمية القدرات التكنولوجية والإبداعية للشباب لحثهم على الاشتراك في المعسكرات الافتراضية لصياغة الأفكار الإبداعية من خلال مبادرة “قيادات شبابية” للوصول بالشباب إلى أفكار مشروعات قابلة للتنفيذ ثم تقوم الوزارة بدورها في تشبيكهم بحاضنات الأعمال المختلفة

وأوضح أنه سيتم تأسيس حاضنة أعمال داخل مركز الشباب بالجزيرة بالتعاون مع المجلس القومى للبحوث .

تشجيع القطاع الخاص لاستيعاب الشباب

أضاف صبحى أن التوجه الحالى يعتمد على تشجيع القطاع الخاص لاستيعاب عدد كبير من الشباب، وإتاحة البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل الشباب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتوفير قنوات تمويل مختلفة بشروط مسيرة.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت فى إتاحة مجموعة من البرامج التدريبية القصيرة على مستوى 5 آلاف مركز شباب ومراكز التعليم المدنى بالتعاون مع جهات مانحة محلية ودولية، لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات فى مجالات غير تقليدية تخدم توجهات الدولة المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يلبى متطلبات المجتمع .

وشدد على أهمية قيام الدولة المصرية بدعم الترويج الإعلامى لمشروعات ريادة الأعمال.

اطلاق أول حاضنة في قطاع السياحة

غادة خليل ، مديرة مشروع رواد2030

من جانبها، أشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 إلى أن المشروع أطلق أول حاضنة أعمال فى قطاع السياحة تختص برصد التحديات التى تواجه العاملين بالقطاع وخلق حلول مبتكرة غير تقليدية فى ضوء الخدمات المتاحة من قبل أجهزة الدولة المختلفة.

وأكدت خليل خلال الندوة أن الدولة جادة فى دعمها لمشروعات ريادة الأعمال سواء فنيًا أو ماليًا، من خلال جهات متعددة محلية بالشراكة مع بيوت الخبرة العالمية، موضحة أن المشروع يهدف بشكل أساسى لنشر فكر العمل الحر بين الشباب من خلال محاور تعليمية وعملية وتوعوية، من أجل تقديم المساعدة للشباب فى تحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع.

كما طالبت كريمة حكيم، مديرة تطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين؛ مختلف الجهات الاعلامية بالعمل على دعم مجال ريادة الأعمال والعمل الحر عبر توافر عاملين فى مجال الإعلام يعملون بشكل متخصص ومكثف على تغطية العمل الحر والترويج لمجال لريادة الأعمال .

ماتش تستحوذ على هرمونيكا بفضل الإعلام

فيما أشار سامح صالح، المدير التنفيذى لشركة هرمونيكا أن وسائل الإعلام لعبت دورًا هامًا فى نشر تطبيق “هارمونيكا” المصري، والذي يساعد الشباب والفتيات في العثور على شريك الحياة ، وهو ما ساعد مجموعة شركات “ماتش” فى الاستحواذ على التطبيق مما أدى إلى انتشاره في الوطن العربي وحول العالم.

وأوضح أن تطبيق هارمونيكا أطلقه أربعة رواد أعمال مصريين، في أبريل 2017، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا للارتقاء بالزواج والتعارف بأسلوب يتناسب مع العادات والتقاليد المحافظة.

تضمنت الجلسة عرضًا لعدد من التجارب الناجحة فى مجال ريادة الأعمال، بمشاركة أحمد طارق، مدير تسويق سويفل مصر، أحمد عاشور، رئيس مجلس إدارة أدزيلى مصر، سامح صالح، المدير التنفيذى لشركة هرمونيكا، وكريمة حكيم، مديرة تطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين، و ندى زاهر، مؤسسة شركتى Pas-sport وRKT، وداليا لاظ، مؤسسة شركة ايسورس.