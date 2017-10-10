وزير الرياضة: ميزانية الدولة لن تتحمل مليما من مكافآت المنتخب

على المصرى قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن المكافآت التى سيحصل عليها لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، عقب الفوز على الكونغو، بهدفين مقابل هدف، أمس الأول الأحد، والوصول لكأس العالم "روسيا 2018"، لن تتحمل منها ميزانية الدولة…



على المصرى

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن المكافآت التى سيحصل عليها لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، عقب الفوز على الكونغو، بهدفين مقابل هدف، أمس الأول الأحد، والوصول لكأس العالم “روسيا 2018″، لن تتحمل منها ميزانية الدولة مليما واحدا.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن المكافآت ستخرج من المبالغ الواردة للاتحاد المصرى لكرة القدم، نظير الوصول للمونديال، حيث سيرسل الاتحاد الدولى للعبة “فيفا”، مليونى دولار كمنحة أولى للإعداد للمحفل العالمى، و700 ألف يورو من شركة أديداس الألمانية، المسئولة عن توريد الملابس للمنتخبات.

ونفى عبدالعزيز، ما تردد بأن المكافأة التى أعلن عنها عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والبالغة مليون ونصف المليون جنيه لكل لاعب، ستخرج من الميزانية العامة للدولة، ولكنها ستخرج من خزينة اتحاد الكرة، الذى نجح فى إبرام عقود رعاية قوية، تدر دخلا كبيرا علي خزينته.